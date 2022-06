République centrafricaine : le projet Sango sera lancé officiellement le 3 juillet

Lundi, la République centrafricaine, second pays à avoir adopté le Bitcoin (BTC) comme monnaie légale, a déclaré que le projet Sango serait lancé officiellement le 3 juillet prochain. Cette annonce a été relayée par le président de la République, Faustin-Archange Touadéra :

With #Bitcoin as #legaltender & inspiration, our country opens a new chapter in its inspiring journey towards a brighter future via #blockchain #tech.

Everyone is welcome to witness the Sango Genesis Event that will be broadcast on the 3rd of July, on https://t.co/LIQiKGhcBS. pic.twitter.com/7u6knv5f6w

— Faustin-Archange Touadéra (@FA_Touadera) June 27, 2022