République centrafricaine : le sort du projet Sango est compromis par la Cour Constitutionnelle

En République centrafricaine, le projet Sango, dont nous suivons le développement avec attention, se trouve en difficulté après une décision de justice de la part de la Cour Constitutionnelle du pays.

En effet, le président de la République, Faustin-Archange Touadéra, a relayé cette information sur son profil Twitter :

We are following the path to the #digital #future that will bring us #prosperity, #wealth & economic growth.

We are building this #visionary path by respecting the legal & constitutional framework that provides the basis for trust & stability. 1/2 pic.twitter.com/qI6MLpCdEQ

— Faustin-Archange Touadéra (@FA_Touadera) August 30, 2022