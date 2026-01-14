Rebond ou dead cat bounce ? - Analyse on-chain du BTC avec Prof. Chaîne

Le BTC s'apprête-t-il à rebondir au-delà des 95 000 $, ou un dead cat bounce est-il à craindre pour les semaines à venir ? Les données on-chain du BTC nous permettent de naviguer ces incertitudes.

Le BTC peut-il rebondir ?

Le cours du BTC tente une nouvelle fois de franchir la résistance des 95 000 $, une dynamique de prix encourageante pour le début de l’année 2026.

Si la structure on-chain semble propice à un rebond à court terme du BTC, les flux de demande demeurent particulièrement limités.

Le BTC pourra-t-il franchir les 95 000 dollars sans pression d’achat significative ? On fait le point ensemble !

Figure 1 : Cours quotidien du BTC

Comportement du marché

Le ratio SOPR est un excellent indicateur pour suivre les tendances et les comportements du marché du BTC. Il mesure le degré de profit ou de perte réalisé lors des dépenses quotidiennes des détenteurs de bitcoins.

En baisse depuis la prise de profit majeure enregistrée début septembre 2025, le ratio SOPR signalait un ralentissement de la rentabilité des dépenses ainsi qu’un affaiblissement progressif de la tendance haussière.

À la fin de l’année 2025, la métrique s’est approchée de seuils statistiques indiquant une phase de prise de perte significative, au cours de laquelle une capitulation peut se manifester avant que la pression de vente ne commence à s’épuiser.

Le ratio SOPR stagne désormais juste sous son seuil de neutralité, suggérant qu’un changement de tendance reste possible si l’indicateur parvient à se hisser durablement au-dessus de 1 dans les semaines à venir.

Figure 2 : Ratio SOPR du BTC

La variante à court terme du ratio SOPR (STH-SOPR) permet de suivre les dynamiques de dépense des investisseurs les plus récents, offrant un suivi plus précis des comportements à court terme.

Une divergence notable peut être observée entre la stagnation actuelle du cours du BTC et le ratio STH-SOPR, qui se rapproche progressivement de 1 après avoir enregistré un pic de prise de perte majeur fin novembre 2025.

Cette divergence indique que les investisseurs à court terme réalisent de moins en moins de pertes à mesure que le BTC se stabilise, un contexte généralement favorable à une inversion de tendance dans les semaines à venir.

Toutefois, il sera nécessaire que l’indicateur franchisse le seuil de 1 de manière durable afin de confirmer le retour d’une prise de profit à court terme.

Une fois cette dynamique validée, les probabilités que le cours du BTC entame une nouvelle poussée haussière deviendront nettement plus élevées.

Figure 3 : Ratio STH-SOPR du BTC

Flux d'offre / demande

Au-delà des dynamiques de fond, il est essentiel d’analyser les flux d’achat et de vente sur les différents marchés du BTC afin d’évaluer si les conditions sont réunies pour une reprise haussière.

Du côté des ETF Bitcoin spot, la pression d’achat reste très limitée malgré le début de l’année, avec seulement quelques pics d’achats ponctuels, insuffisants pour établir une tendance durable.

À l’inverse, la pression de vente demeure relativement soutenue, indiquant que le biais des investisseurs exposés via les ETF n’a pas encore basculé vers un optimisme marqué.

Figure 4 : Flux nets des ETF Bitcoin spot

Concernant les exchanges spot centralisés majeurs, tels que Binance et Coinbase, le constat apparaît légèrement plus encourageant.

En effet, ces deux plateformes ont enregistré des volumes d’achats nets de plusieurs centaines de BTC par jour depuis le début de l’année 2026.

À ces volumes d’achat s’ajoute un ralentissement progressif de la pression de vente nette, permettant au prix de respirer plus aisément après la phase de tendance baissière soutenue initiée en octobre 2025.

Figure 5 : Flux nets des exchanges spot centralisés

Enfin, les marchés futures centralisés de Bybit et Binance affichent une demande toujours très limitée. Paradoxalement, cela constitue un élément constructif, les précédentes tentatives de reprise ayant souvent été compromises par un excès d’effet de levier du côté des spéculateurs haussiers.

Là encore, un épuisement progressif de la pression de vente est observable, suggérant que les conditions de tendance baissière continuent de s’éroder lentement.

Figure 6 : Flux nets des exchanges futures centralisés

Synthèse de cette analyse on-chain sur le Bitcoin (BTC)

Le ratio SOPR et sa variante à court terme suggèrent qu’un changement de tendance est possible si la rentabilité des dépenses redeviennent positive dans les semaines à venir.

Du côté des ETF Bitcoin spot, la pression d’achat reste très limitée malgré le début de l’année, avec seulement quelques pics d’achats ponctuels, insuffisants pour établir une tendance durable.

Concernant les exchanges spot centralisés majeurs, Binance et Coinbase ont enregistré des volumes d’achats nets de plusieurs centaines de BTC par jour depuis le début de l’année 2026.

Enfin, les marchés futures centralisés de Bybit et Binance affichent un épuisement progressif de la pression de vente est observable, suggérant que les conditions de tendance baissière continuent de s’éroder lentement.

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Academy, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

