Analyse on-chain de Curve (CRV) : Comment les détenteurs ont réagit aux attaques ?

En réponse à l'exploitation d'une vulnérabilité au sein du langage de programmation Vyper, le cours du CRV a chuté plus de 30%. De nombreux détenteurs de CRV ont choisi de déplacer leur capital, provoquant un pic d'activité on-chain notable et d'importants dépôts sur les exchanges.

Le cours du CRV plonge suite à l'exploit de 4 pools de liquidité

Le protocole de finance décentralisée (DeFi) Curve Finance a été attaqué le 30 juillet en raison d'une vulnérabilité au sein du langage de programmation Vyper, utilisé par certaines de ses pools de liquidités. En réponse, le cours du CRV a chuté de 0,72 dollar à moins de 0,5 dollar, enregistrant une baisse de plus de 30%.

Figure 1 : Cours journalier du CRV

L'exploit a entraîné plusieurs dizaines de millions de dollars de pertes pour plusieurs pools de liquidité : CRV-ETH, pETH-ETH, msETH/ETH et alETH/ETH.

La vulnérabilité exploitée est une attaque par réentrance, qui permet à un attaquant d'utiliser la fonction d'un smart contract plusieurs fois, même si celle-ci n'est censée être sollicitée qu'une seule fois.

Dans ce cas, l'attaquant a pu appeler une fonction dans le pool Curve qui lui a permis de retirer plus de tokens qu'il n'était censé le faire. Curve Finance a reconnu le problème et a oeuvré à le résoudre ainsi qu'à informer sa communauté.

👉 Retrouvez les analyses exclusives du Prof Chaîne sur Cryptoast Research :

Cryptoast Research Passez vos investissements à la vitesse supérieure avec les analyses de Prof Chaîne

La réaction des détenteurs de CRV

En réponse aux multiples attaques sur les pools de Curve, à la désinformation et au climat de panique, de nombreux détenteurs de CRV ont choisi de déplacer leur capital, soit en retirant leurs CRV des smarts contracts, soit en les vendant.

Suite à l'annonce de la vulnérabilité de Vyper et les premiers échos d'exploits, une hausse considérable de l'activité des adresses Curve a été enregistrée.

Figure 2 : Adresses CRV Actives

Passant de 604 adresses actives les 29 juillet à près de 5 000 adresses actives deux jours plus tard, le taux d'activité du token CRV a été multiplié par 7. Cette hausse de l'activité, traduisant l'urgence et la panique de certains, est aussi mesurable via le nombre de transactions sur la V3 d'Uniswap, qui gère une importante majorité des transactions du secteur de la DeFi.

Alors que le régime d'activité moyen était situé proche de 40 transactions par jour avant le 30 juillet, il a dépassé les 2 600 transactions quotidiennes après l'annonce des attaques, soit une multiplication par 70.

Figure 3 : Nombres de Transactions sur UniswapV3

Cela indique de nombreux détenteurs de CRV ont tenté d'échanger leurs tokens contre de l'ETH, ou tout autre token jugé plus sécuritaire que le CRV à ce moment donné. Enfin, le volume de transfert total a été multiplié par 57, atteignant près de 680 millions de CRV transférés par jour le 30 juillet, contre seulement 12 millions la veille.

Figure 4 : Volume de Transfert Total

Bien que les CRV déplacés par l'attaquant soient aussi comptés ici, cela indique clairement que la nouvelle d'une vulnérabilité préjudiciable pour Curve a déclenché un mouvement de méfiance d'une ampleur inégalée depuis la faillite de FTX.

👉 Attaque majeure des pools de Curve : 41 millions de dollars en cryptomonnaies s'évaporent.

Découvrir Zengo

D'importants dépôts de CRV sur les exchanges

De plus, d'importants volumes de dépôts ont eu lieu sur de nombreux exchanges centralisés (CEX) très rapidement après la diffusion de la nouvelle concernant la vulnérabilité dans le compileur de Vyper.

En moins de trois jours, près de 30 millions de CRV ont été déposés sur divers CEX, passant d'un total agrégé de 94 millions à plus 125 millions de CRV.

Figure 5 : Flux Net de CRV vers les Exchanges

Cet afflux de liquidité traduit le désir de certains détenteurs méfiants de se débarrasser de leur token, une décision qui a été catalysé par la chute du prix du CRV, accélérant le cycle de la panique.

En regardant de plus près, il semble que la majorité des tokens CRV transférés vers des exchanges aient trouvé refuge sur Binance et Bitfinex, qui regroupent plus de 60% des flux entrants totaux sur les trois derniers jours.

Figure 6 : Réserves de CRV des Exchanges

Il est aussi important de mentionner que certains exchanges ont enregistré d'importants retraits de CRV, notamment aux États-Unis. En effet, les réserves de Coinbase ont chuté de plus de 1,7 million de CRV depuis l'attaque, sans qu'une explication claire ne soit disponible pour le moment.

👉 Vente de CRV en OTC et ouverture d'une pool FRAX : que fait le PDG de Curve pour éviter la liquidation ?

👉 Pour mieux comprendre l'analyse on-chain, découvrez notre podcast à ce sujet :

Synthèse de cette analyse on-chain d'Ethereum

En réponse à l'exploitation d'un vulnérabilité au sein du langage de programmation Vyper, le cours du CRV a chuté plus de 30%. Suite aux multiples attaques sur les pools de Curve de nombreux détenteurs de CRV ont choisi de déplacer leur capital, soit en retirant leurs CRV des smarts contracts, soit en les vendant dans un climat de panique.

Cette urgence a provoqué un pic d'activité on-chain notable, avec un hausse considérable des adresses actives, des transactions sur UniswapV3 et du volume de transfert.

De plus, d'importants volumes de dépôts ont eu lieu sur de nombreux exchanges centralisés (CEX). En moins de trois jours, près de 30 millions de CRV ont été déposés sur divers CEX, la majorité des tokens transférés ayant trouvé refuge sur Binance et Bitfinex.

👉 Découvrez notre tuto sur GMX, la plateforme de trading décentralisé de perpétuels

Le leader des DEX pour le trading de perpétuels ? Profitez de 5% de réduction sur vos frais ?

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Sources – Figures 1 à 6 : Glassnode

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Research, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.