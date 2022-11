Quels sont les investisseurs lésés par le rachat de FTX par Binance ?

Sam Bankman-Fried, le PDG de l'exchange FTX, a rédigé une lettre d'excuse auprès des différents investisseurs ayant participé au financement de la plateforme afin de s'excuser du manque de communication de sa part et de la soudaineté des événements. Qui est concerné ?

Qui sont les soutiens financiers directement concernés par le rachat de FTX ?

La rapidité avec laquelle la décision du rachat de FTX par Binance semble avoir été prise aura été aussi brutale pour le marché que pour les investisseurs, voire même pour le PDG de FTX lui-même. Effectivement, Sam Bankman-Fried s'est excusé auprès des différents soutiens financiers directs de l'exchange dans une lettre transférée par email :

« Je suis désolé d'avoir été difficile à contacter ces derniers jours. [...] J'aimerais avoir plus de détails pour vous maintenant, mais ce n'est pas encore le cas. »

À travers ce bref communiqué, qui manifeste tout de même assez clairement l'aspect soudain des évènements, Sam Bankman-Fried assure que la protection des clients demeure la priorité de FTX, et que d'autres détails seraient bientôt annoncés.

Parmi lesdits investisseurs, nous trouvons notamment le géant de la gestion d'actifs BlackRock, les fonds d'investissement Sequoia Capital, Paradigm et Tiger Global, ou encore la société de holding japonaise SoftBank. À titre informatif, notons également que Binance Labs avait effectué un investissement stratégique dans FTX durant l'année 2019.

Valorisée à plus de 32 milliards de dollars après un tour de table à 400 millions de dollars au mois de février dernier, la seconde plus importante plateforme de cryptomonnaies au monde avait alors annoncé utiliser les fonds récoltés afin d'effectuer des fusions-acquisitions et d'obtenir des licences supplémentaires dans le monde entier.

Cette dernière levée de fonds avait notamment vu participer l'investisseur public singapourien Temasek en plus de divers acteurs de l'écosystème.

Un évènement soudain aux conséquences tragiques

Et bien sûr, au-delà des investisseurs institutionnels, d'innombrables investisseurs du quotidien se sont retrouvés lésés par la nouvelle et par ses conséquences. Retraits bloqués sur FTX, chute de l'ensemble des tokens relatifs aux investissements de FTX, notamment ceux de l'écosystème Solana (SOL) et pire encore : une perte totale de confiance dans les plus grand acteurs de notre écosystème.

Effectivement, la nouvelle est d'autant plus choquante qu'elle concerne l'un des plus grands exchanges au monde, souvent considéré comme le concurrent direct de Binance, qui avait pourtant annoncé le rachat de fonds en chute libre tels que Voyager Digital il n'y a encore pas si longtemps afin de sauver le marché des cryptomonnaies d'une chute plus grande - et pourtant.

Ainsi, les témoignages se multiplient sur Twitter, que ce soit de personnalités connues dans notre écosystème ou bien d'inconnus. @Cobie par exemple, a montré sa stupéfaction à travers un thread court mais éloquent :

Arthur can’t do show today, am going back to bed. In my decade of crypto, think this exchange rug is by far the worst ever. Almost no time to react and lots of long-term and smart crypto ppl impacted by it. — Cobie (@cobie) November 9, 2022

« [...] Dans ma décennie de crypto, je pense que ce rug pull est de loin le pire jamais vu. Presque pas de temps pour réagir et beaucoup de cryptomonnaies bien pensées à long terme ont été touchées. Quand Gox est arrivé, ça avait un sens. Tout était assez nouveau, quand les rumeurs ont commencé, c'était très plausible. Tous les exchanges qui ont rug dans le passé ne se sentaient pas sûrs de passer par un pré-rug. Je pensais qu'il y avait probablement moins de 1% de chance que FTX soit insolvable. »

@AlgodTrading, le co-fondateur du fonds d'investissement Capital78, a également expliqué son dégoût et sa surprise :

« Je n'avais aucune idée que j'allais potentiellement perdre 8 chiffres en un jour sans pouvoir faire de retrait à cause de cette p*** d'absurdité de KYC [Know Your Customer ; NDLR]. »

Ou encore @CryptoKaleo, le co-fondateur de LedgArt :

« Les dernières 24 heures ont été extrêmement difficiles. J'ai subi une perte énorme, et un exchange auquel j'ai fais confiance pendant des années est au centre de l'une des plus grandes pannes bancaires que nous ayons connues dans le domaine de la cryptographie. Je sais que je ne suis pas le seul à être touché par cette situation, et je suis de tout cœur avec ceux qui se trouvent dans une situation similaire. [...] La nuit dernière, j'étais complètement dans le noir. Je voulais commenter tout ce qui se passait, mais j'étais bloqué dans ma réflexion. »

Un épisode qui aura donc assurément choqué beaucoup de monde, dont la finalité reste pourtant loin d'être évidente étant donné les très nombreuses retombées que cela pourrait avoir.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Source : Crunchbase

