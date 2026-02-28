Quelles sont les dates à ne pas louper dans la crypto en mars 2026 ?

Le mois de mars s'annonce chargé pour les marchés financiers et l'écosystème des cryptomonnaies. Statistiques économiques, lancements de tokens et nouveaux lancements rythmeront les prochaines semaines. Voici les événements à surveiller dans la crypto et dans la finance pour ce mois de mars.

le 28 février 2026 à 10:00.

3 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Quelles sont les dates à ne pas louper dans la crypto en mars 2026 ?

Annonces de la Fed, token unlocks ou encore mises à jour de réseau blockchain : voici tous les événements macro et crypto importants à connaître pour ce mois de mars 2026.

🏅 Notre sélection des meilleures plateformes pour acheter de la crypto

1er mars

  • Sui (SUI) — Déverrouillage de 43,5 millions de tokens (environ 1,21 % de l'offre totale).
  • EigenLayer (EIGEN) — Déverrouillage de 36,8 millions de tokens (environ 12,1 % de l'offre en circulation).
  • CLARITY Act Negotiation Deadline (États-Unis) - Date cible fixée par la Maison-Blanche pour parvenir à un compromis entre banques et entreprises crypto sur les dispositions clés du projet de loi de structure de marché crypto, notamment les rendements des stablecoins.
  • Crypto Expo Europe 2026 — Conférence blockchain à Bucarest, Roumanie, les 1er et 2 mars, avec focus sur blockchain, DeFi et actifs numériques.
  • France — Publication du PMI manufacturier final HCOB pour février.
  • Zone euro — Publication du PMI manufacturier final HCOB pour février.
  • États-Unis — Publication du PMI manufacturier ISM pour février.

🔎 Quels sont les meilleurs PEA pour investir en bourse ?

2 mars

  • Government Cyber Resilience Summit 2026 — Conférence sur la cybersécurité et la blockchain à Manila, Philippines.
  • États-Unis — Publication du PMI manufacturier.
Ouvrir un PEA chez XTB en quelques minutes
Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital (en savoir plus)

3 mars

  • Zone euro — Publication de chiffres de l'inflation YoY et MoM et de l'indice des prix à la consommation (IPC) flash pour février.

4 mars

  • Zone euro — Publication du taux de chômage pour janvier.

5 mars

  • Ethena (ENA) — Déverrouillage de 171,88 millions de tokens (environ 2,24 % de l'offre totale).
  • France — Publication de la production industrielle MoM pour janvier.
  • France — Publication du PMI construction HCOB pour février.
  • Zone euro — Publication des ventes au détail MoM et YoY pour janvier.

6 mars

  • Hyperliquid (HYPE) — Déverrouillage de 9,92 millions de tokens (environ 2,72 % de l'offre en circulation).
  • France — Publication des réserves de change pour février.
  • Zone euro — Publication de la croissance du PIB QoQ et YoY 3e estimation pour T4.
  • États-Unis — Publication des chiffres du chômage.

7 mars

  • Shuffle (SHFL) — Début de la troisième et dernière campagne d'airdrop, avec distribution hebdomadaire tout au long de l'année.

9 mars

  • Real World Crypto Symposium (RWC) 2026 — Conférence à Taipei, Taiwan, les 9-11 mars.

10 mars

  • Africa Forex Trading Expo 2026 — Conférence à Nairobi, Kenya, les 10-11 mars.
  • États-Unis — Publication de l'indice des prix à la consommation pour février.

12 mars

  • Aptos (APT) — Déverrouillage de 11,31 millions de tokens (environ 0,69 % de l'offre en circulation).
  • Zone euro — Publication du solde commercial pour janvier.
  • États-Unis — Publication de la balance commerciale, des chiffres d'importations et d'exportations pour janvier.
  • Polkadot (DOT) — Déploiement prévu de la mise à jour runtime 2.1.0 introduisant des changements majeurs du staking et du système économique (Dynamic Allocation Pool, nouveaux paramètres validateurs).

14 mars

  • TOKENIQ 2026 — Conférence blockchain en Inde les 14-15 mars.
  • Polkadot (DOT) — Réduction majeure de l’émission annuelle de DOT (~-50 %), marquant la transition vers un nouveau modèle de tokenomics avec inflation réduite et trajectoire vers un supply cap.

16 mars

  • Arbitrum (ARB) — Déverrouillage de 92,65 millions de tokens (environ 1,82 % de l'offre en circulation).

💡 Quelles sont les meilleures plateformes pour acheter du Bitcoin (BTC) en 2026 ?

17 mars

  • DC Blockchain Summit 2026 — Conférence à Washington DC.

18 mars.

  • Zone euro — Publication de l'indice ZEW du sentiment économique et publication des chiffres d'inflation MoM et YoY finaux.
  • États-Unis — Réunion FOMC et décision sur les taux directeurs.
Obtenez 25 € en créant un compte sur Bitvavo*
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

19 mars

  • Zone euro — Décision de la BCE sur les taux directeurs.

20 mars

  • LayerZero (ZRO) — Déverrouillage de 25,7 millions de tokens (environ 5,64 % de l'offre totale).

24 mars

  • Digital Asset Summit (DAS) 2026 — Conférence à New York, USA, les 24-26 mars.

25 mars

  • Crypto Summit Russia 2026 — Conférence à Moscow, Russie, les 25-26 mars.

26 mars

  • CheatCode Conference — Conférence blockchain à Bedford au Royaume-Uni les 26-29 mars.

27 mars

  • États-Unis — Décisions de la Securities and Exchange Commission (SEC) sur 91 demandes d'ETF crypto couvrant 24 tokens.

30 mars

  • France — Début de l'EthCC[9] à Cannes.

31 mars

  • France — The Agora by Kaiko, side event de l'EthCC[9].
  • États-Unis — Début de la conférence Chainalysis Links 2026 à New York.

Autres évènements potentiels et lancements possibles en février

  • Aster Chain (ASTER) — Lancement du mainnet Layer 1, soutenu par CZ.
  • Hong Kong — Délivrance des premières licences pour émetteurs de stablecoins.
Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège
Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2390 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Crypto

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Bitcoin : plus de 400 000 BTC ont été accumulés depuis son passage sous les 70 000 dollars

Bitcoin : plus de 400 000 BTC ont été accumulés depuis son passage sous les 70 000 dollars

 Manipulation du Bitcoin : Cette entreprise faisait chuter le prix du BTC tous les matins à 10 h 00 ?

Manipulation du Bitcoin : Cette entreprise faisait chuter le prix du BTC tous les matins à 10 h 00 ?

 Strategy devient l'action la plus shortée au monde avec 7,5 milliards de dollars de pertes latentes

Strategy devient l'action la plus shortée au monde avec 7,5 milliards de dollars de pertes latentes

 Bitcoin ne sera pas la monnaie dominante du futur pour le cofondateur de Wikipedia

Bitcoin ne sera pas la monnaie dominante du futur pour le cofondateur de Wikipedia