Quelles sont les dates à ne pas louper dans la crypto en mars 2026 ?
Le mois de mars s'annonce chargé pour les marchés financiers et l'écosystème des cryptomonnaies. Statistiques économiques, lancements de tokens et nouveaux lancements rythmeront les prochaines semaines. Voici les événements à surveiller dans la crypto et dans la finance pour ce mois de mars.
Annonces de la Fed, token unlocks ou encore mises à jour de réseau blockchain : voici tous les événements macro et crypto importants à connaître pour ce mois de mars 2026.
🏅 Notre sélection des meilleures plateformes pour acheter de la crypto
1er mars
- Sui (SUI) — Déverrouillage de 43,5 millions de tokens (environ 1,21 % de l'offre totale).
- EigenLayer (EIGEN) — Déverrouillage de 36,8 millions de tokens (environ 12,1 % de l'offre en circulation).
- CLARITY Act Negotiation Deadline (États-Unis) - Date cible fixée par la Maison-Blanche pour parvenir à un compromis entre banques et entreprises crypto sur les dispositions clés du projet de loi de structure de marché crypto, notamment les rendements des stablecoins.
- Crypto Expo Europe 2026 — Conférence blockchain à Bucarest, Roumanie, les 1er et 2 mars, avec focus sur blockchain, DeFi et actifs numériques.
- France — Publication du PMI manufacturier final HCOB pour février.
- Zone euro — Publication du PMI manufacturier final HCOB pour février.
- États-Unis — Publication du PMI manufacturier ISM pour février.
🔎 Quels sont les meilleurs PEA pour investir en bourse ?
2 mars
- Government Cyber Resilience Summit 2026 — Conférence sur la cybersécurité et la blockchain à Manila, Philippines.
- États-Unis — Publication du PMI manufacturier.
3 mars
- Zone euro — Publication de chiffres de l'inflation YoY et MoM et de l'indice des prix à la consommation (IPC) flash pour février.
4 mars
- Zone euro — Publication du taux de chômage pour janvier.
5 mars
- Ethena (ENA) — Déverrouillage de 171,88 millions de tokens (environ 2,24 % de l'offre totale).
- France — Publication de la production industrielle MoM pour janvier.
- France — Publication du PMI construction HCOB pour février.
- Zone euro — Publication des ventes au détail MoM et YoY pour janvier.
6 mars
- Hyperliquid (HYPE) — Déverrouillage de 9,92 millions de tokens (environ 2,72 % de l'offre en circulation).
- France — Publication des réserves de change pour février.
- Zone euro — Publication de la croissance du PIB QoQ et YoY 3e estimation pour T4.
- États-Unis — Publication des chiffres du chômage.
7 mars
- Shuffle (SHFL) — Début de la troisième et dernière campagne d'airdrop, avec distribution hebdomadaire tout au long de l'année.
9 mars
- Real World Crypto Symposium (RWC) 2026 — Conférence à Taipei, Taiwan, les 9-11 mars.
10 mars
- Africa Forex Trading Expo 2026 — Conférence à Nairobi, Kenya, les 10-11 mars.
- États-Unis — Publication de l'indice des prix à la consommation pour février.
12 mars
- Aptos (APT) — Déverrouillage de 11,31 millions de tokens (environ 0,69 % de l'offre en circulation).
- Zone euro — Publication du solde commercial pour janvier.
- États-Unis — Publication de la balance commerciale, des chiffres d'importations et d'exportations pour janvier.
- Polkadot (DOT) — Déploiement prévu de la mise à jour runtime 2.1.0 introduisant des changements majeurs du staking et du système économique (Dynamic Allocation Pool, nouveaux paramètres validateurs).
14 mars
- TOKENIQ 2026 — Conférence blockchain en Inde les 14-15 mars.
- Polkadot (DOT) — Réduction majeure de l’émission annuelle de DOT (~-50 %), marquant la transition vers un nouveau modèle de tokenomics avec inflation réduite et trajectoire vers un supply cap.
16 mars
- Arbitrum (ARB) — Déverrouillage de 92,65 millions de tokens (environ 1,82 % de l'offre en circulation).
💡 Quelles sont les meilleures plateformes pour acheter du Bitcoin (BTC) en 2026 ?
17 mars
- DC Blockchain Summit 2026 — Conférence à Washington DC.
18 mars.
- Zone euro — Publication de l'indice ZEW du sentiment économique et publication des chiffres d'inflation MoM et YoY finaux.
- États-Unis — Réunion FOMC et décision sur les taux directeurs.
19 mars
- Zone euro — Décision de la BCE sur les taux directeurs.
20 mars
- LayerZero (ZRO) — Déverrouillage de 25,7 millions de tokens (environ 5,64 % de l'offre totale).
24 mars
- Digital Asset Summit (DAS) 2026 — Conférence à New York, USA, les 24-26 mars.
25 mars
- Crypto Summit Russia 2026 — Conférence à Moscow, Russie, les 25-26 mars.
26 mars
- CheatCode Conference — Conférence blockchain à Bedford au Royaume-Uni les 26-29 mars.
27 mars
- États-Unis — Décisions de la Securities and Exchange Commission (SEC) sur 91 demandes d'ETF crypto couvrant 24 tokens.
30 mars
- France — Début de l'EthCC[9] à Cannes.
31 mars
- France — The Agora by Kaiko, side event de l'EthCC[9].
- États-Unis — Début de la conférence Chainalysis Links 2026 à New York.
Autres évènements potentiels et lancements possibles en février
- Aster Chain (ASTER) — Lancement du mainnet Layer 1, soutenu par CZ.
- Hong Kong — Délivrance des premières licences pour émetteurs de stablecoins.
La Newsletter crypto n°1 🍞
Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌
Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.