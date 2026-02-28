Quelles sont les dates à ne pas louper dans la crypto en mars 2026 ?

Le mois de mars s'annonce chargé pour les marchés financiers et l'écosystème des cryptomonnaies. Statistiques économiques, lancements de tokens et nouveaux lancements rythmeront les prochaines semaines. Voici les événements à surveiller dans la crypto et dans la finance pour ce mois de mars.

Annonces de la Fed, token unlocks ou encore mises à jour de réseau blockchain : voici tous les événements macro et crypto importants à connaître pour ce mois de mars 2026.

1er mars

Sui (SUI) — Déverrouillage de 43,5 millions de tokens (environ 1,21 % de l'offre totale).

EigenLayer (EIGEN) — Déverrouillage de 36,8 millions de tokens (environ 12,1 % de l'offre en circulation).

CLARITY Act Negotiation Deadline (États-Unis) - Date cible fixée par la Maison-Blanche pour parvenir à un compromis entre banques et entreprises crypto sur les dispositions clés du projet de loi de structure de marché crypto, notamment les rendements des stablecoins.

Crypto Expo Europe 2026 — Conférence blockchain à Bucarest, Roumanie, les 1er et 2 mars, avec focus sur blockchain, DeFi et actifs numériques.

France — Publication du PMI manufacturier final HCOB pour février.

Zone euro — Publication du PMI manufacturier final HCOB pour février.

États-Unis — Publication du PMI manufacturier ISM pour février.

2 mars

Government Cyber Resilience Summit 2026 — Conférence sur la cybersécurité et la blockchain à Manila, Philippines.

États-Unis — Publication du PMI manufacturier.

3 mars

Zone euro — Publication de chiffres de l'inflation YoY et MoM et de l'indice des prix à la consommation (IPC) flash pour février.

4 mars

Zone euro — Publication du taux de chômage pour janvier.

5 mars

Ethena (ENA) — Déverrouillage de 171,88 millions de tokens (environ 2,24 % de l'offre totale).

France — Publication de la production industrielle MoM pour janvier.

France — Publication du PMI construction HCOB pour février.

Zone euro — Publication des ventes au détail MoM et YoY pour janvier.

6 mars

Hyperliquid (HYPE) — Déverrouillage de 9,92 millions de tokens (environ 2,72 % de l'offre en circulation).

France — Publication des réserves de change pour février.

Zone euro — Publication de la croissance du PIB QoQ et YoY 3e estimation pour T4.

États-Unis — Publication des chiffres du chômage.

7 mars

Shuffle (SHFL) — Début de la troisième et dernière campagne d'airdrop, avec distribution hebdomadaire tout au long de l'année.

9 mars

Real World Crypto Symposium (RWC) 2026 — Conférence à Taipei, Taiwan, les 9-11 mars.

10 mars

Africa Forex Trading Expo 2026 — Conférence à Nairobi, Kenya, les 10-11 mars.

États-Unis — Publication de l'indice des prix à la consommation pour février.

12 mars

Aptos (APT) — Déverrouillage de 11,31 millions de tokens (environ 0,69 % de l'offre en circulation).

Zone euro — Publication du solde commercial pour janvier.

États-Unis — Publication de la balance commerciale, des chiffres d'importations et d'exportations pour janvier.

Polkadot (DOT) — Déploiement prévu de la mise à jour runtime 2.1.0 introduisant des changements majeurs du staking et du système économique (Dynamic Allocation Pool, nouveaux paramètres validateurs).

14 mars

TOKENIQ 2026 — Conférence blockchain en Inde les 14-15 mars.

Polkadot (DOT) — Réduction majeure de l’émission annuelle de DOT (~-50 %), marquant la transition vers un nouveau modèle de tokenomics avec inflation réduite et trajectoire vers un supply cap.

16 mars

Arbitrum (ARB) — Déverrouillage de 92,65 millions de tokens (environ 1,82 % de l'offre en circulation).

17 mars

DC Blockchain Summit 2026 — Conférence à Washington DC.

18 mars.

Zone euro — Publication de l'indice ZEW du sentiment économique et publication des chiffres d'inflation MoM et YoY finaux.

États-Unis — Réunion FOMC et décision sur les taux directeurs.

19 mars

Zone euro — Décision de la BCE sur les taux directeurs.

20 mars

LayerZero (ZRO) — Déverrouillage de 25,7 millions de tokens (environ 5,64 % de l'offre totale).

24 mars

Digital Asset Summit (DAS) 2026 — Conférence à New York, USA, les 24-26 mars.

25 mars

Crypto Summit Russia 2026 — Conférence à Moscow, Russie, les 25-26 mars.

26 mars

CheatCode Conference — Conférence blockchain à Bedford au Royaume-Uni les 26-29 mars.

27 mars

États-Unis — Décisions de la Securities and Exchange Commission (SEC) sur 91 demandes d'ETF crypto couvrant 24 tokens.

30 mars

France — Début de l'EthCC[9] à Cannes.

31 mars

France — The Agora by Kaiko, side event de l'EthCC[9].

États-Unis — Début de la conférence Chainalysis Links 2026 à New York.

Autres évènements potentiels et lancements possibles en février

Aster Chain (ASTER) — Lancement du mainnet Layer 1, soutenu par CZ.

Hong Kong — Délivrance des premières licences pour émetteurs de stablecoins.

