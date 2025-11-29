Quelles sont les dates à ne pas louper dans la crypto en décembre 2025 ?

Le mois de décembre s'annonce chargé pour les marchés financiers et l'écosystème des cryptomonnaies. Statistiques économiques, lancements de tokens et nouveaux lancements rythmeront les prochaines semaines. Voici les événements à surveiller dans la crypto et dans la finance pour ce mois de décembre.

le 29 novembre 2025

Vincent Maire

Annonces de la Fed, token unlocks ou encore mises à jour de réseau blockchain : voici tous les événements macro et crypto importants à connaître pour ce mois de décembre 2025.

1er décembre

  • Infinex Craterun : Retour de l'événement de trading avec plus de 2,5 millions de dollars en prix, incluant des cash prizes, des NFTs (Pudgy Penguins, CryptoPunks) et jusqu'à 10 % de l'offre du token INX via des bons.
  • EigenLayer (EIGEN)  : Déverrouillage de tokens d'une valeur de 20,48 millions de dollars (10,79 % de l'offre en circulation).
  • Sui (SUI) : Déverrouillage de 43,92 millions de tokens (environ 1,19 % de l'offre totale).
  • idOS Network (IDOS) : Lancement potentiel du token (TGE) en début décembre.
  • Solana Economic Zone Dubai : Série d'événements autour de Solana du 1er au 7 décembre.
  • Pudgy Penguins à Art Basel Miami : Événements avec OpenSea du 1er au 7 décembre.
  • France : Publication du PMI manufacturier
2 décembre

  • France : Publication du solde budgétaire.
  • VeChain (VET) : Lancement du hard fork Hayabusa et du mainnet StarGate.
  • Ethena (ENA) – Déverrouillage de 40,63 millions de tokens (environ 0,58 % de l'offre totale).
  • Aztec Network (AZTEC) : Début de la vente publique de tokens jusqu'au 6 décembre, offre totale de 350 millions de dollars, 100 % déverrouillé à TGE.
  • India Blockchain Week 2025 : Conférence à Bangalore les 2 et 3 décembre.
  • 15th Workshop on Exchange Rates : Atelier sur les taux de change organisé par la Banque de Slovénie, Banque d'Italie et BIS.
  • Banque centrale européenne (BCE) : Présentation virtuelle de la Financial Stability Review (panorama sur la stabilité financière).
  • Bitstack : Lancement potentiel d'un compte euro avec IBAN avec carte de paiement.

3 décembre

  • États-Unis : Prix des importations et des exportations mois à mois (MoM) et d'une année sur l'autre (YoY)
  • Ethereum  (ETH) : Lancement du mainnet de la mise à jour Fusaka (améliorations de scalabilité, gaz par transaction, préparation pour l'exécution parallèle).
  • Binance Blockchain Week : Conférence à Dubai les 3 et 4 décembre au Coca-Cola Arena, avec participation de CZ et He Yi.
  • Gensyn : Lancement potentiel du mainnet en début décembre (après testnet avec 150 000 utilisateurs).
  • Dango : Lancement du mainnet alpha en début décembre (plateforme de trading on-chain avec CLOB, marge unifiée).
  • Almanak : Lancement potentiel du token (TGE) en début décembre, 100 % déverrouillé, avec préparation pour une saison 2.

4 décembre

  • BCE-IMF Conference on Fiscal Policy and EMU Governance : Conférence sur la politique fiscale et la gouvernance de l'UEM.
  • Kaito : Fin de la campagne SIXR Cricket (récompenses en tokens, 0,5 % de l'offre, top 250 créateurs).
  • France : Publication des importations en EUR pour octobre.

5 décembre

  • Boost (BOOST) : Déverrouillage de tokens (allocations d'équipe et écosystème), fin de la saison 2 reportée au 22 décembre.
  • MegaETH : Lancement du mainnet beta (plus de 100 000 TPS, 10 ms de latence).
  • Solana Breakpoint 2025 : Conférence à Abu Dhabi du 5 au 7 décembre.
  • Union européenne : évolution du PIB sur 12 mois (YoY) et sur le trimestre (QoQ).
8 décembre

  • Bitcoin MENA 2025 : Conférence à Abu Dhabi les 8 et 9 décembre.
  • Abu Dhabi Finance Week 2025 : Événements fintech du 8 au 11 décembre.

9 décembre

  • Technological Innovations in Financial Markets : Conférence organisée par la BCE et le CEPR à Frankfurt les 9 et 10 décembre.

10 décembre

  • États-Unis : réunion FOMC et décision de la Fed sur les taux.
  • Global Blockchain Show Abu Dhabi : Conférence Web3 les 10 et 11 décembre.

11 décembre

  • Aptos (APT) – Déverrouillage de 11,31 millions de tokens (environ 0,33 % de l'offre totale).

12 décembre

  • Sei (SEI) : Déverrouillage mensuel de 12,54 millions de tokens (investisseurs, équipe, écosystème).
  • Aster (ASTER) : Déverrouillage retardé de 200 millions de tokens.
  • Bittensor (TAO) : Halving event, réduction des rewards.

15 décembre

  • Starknet (STRK) – Déverrouillage de 127 millions de tokens (environ 5,07 % de l'offre totale).

16 décembre

  • Arbitrum (ARB) – Déverrouillage de 92,65 millions de tokens (environ 1,9 % de l'offre totale).

17 décembre

  • Union européenne : Inflation mensuelle et annuelle.
  • BCE : Réunion du Conseil des gouverneurs (jour 1).
  • Base : Potentielle annonce de token (marché de prédiction sur Dec 17).

18 décembre

  • Vine (VINE) : Déverrouillage de tokens.
  • BCE : Réunion du Conseil des gouverneurs (jour 2) et conférence de presse de Christine Lagarde.

20 décembre

  • LayerZero (ZRO) – Déverrouillage de 25,71 millions de tokens (environ 6,79 % de l'offre totale).

22 décembre

  • Boost (BOOST) : Fin de la saison 2 (reportée du 5 décembre).
Autres évènements et lancements possibles en décembre

  • zkPass : TGE en décembre, 50 % unlock à TGE.
  • Midnight (sidechain Cardano) : Lancement du token NIGHT (TGE finalisé) et du mainnet.
  • Lumiterra Game : Mainnet après le lancement de Monad, TGE bientôt après la saison survival, potentiellement en décembre.
  • FractionAI : TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre.
  • TheoriqAI : TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre.
  • Warden Protocol : TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre.
  • Sentient AGI : TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre.
  • Arcium : TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre.
  • UseTria : TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre.
  • Arch Network : TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre.
  • Mezo Network : TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre.
  • Lighter : TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre.
  • Everlyn AI : Distribution de rewards en décembre pour l'IA décentralisée vidéo.

