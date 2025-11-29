Quelles sont les dates à ne pas louper dans la crypto en décembre 2025 ?

Le mois de décembre s'annonce chargé pour les marchés financiers et l'écosystème des cryptomonnaies. Statistiques économiques, lancements de tokens et nouveaux lancements rythmeront les prochaines semaines. Voici les événements à surveiller dans la crypto et dans la finance pour ce mois de décembre.

Annonces de la Fed, token unlocks ou encore mises à jour de réseau blockchain : voici tous les événements macro et crypto importants à connaître pour ce mois de décembre 2025.

🏅 Notre sélection des meilleures plateformes pour acheter de la crypto

1er décembre

Infinex Craterun : Retour de l'événement de trading avec plus de 2,5 millions de dollars en prix, incluant des cash prizes, des NFTs (Pudgy Penguins, CryptoPunks) et jusqu'à 10 % de l'offre du token INX via des bons.

: Retour de l'événement de trading avec plus de 2,5 millions de dollars en prix, incluant des cash prizes, des NFTs (Pudgy Penguins, CryptoPunks) et jusqu'à 10 % de l'offre du token INX via des bons. EigenLayer (EIGEN) : Déverrouillage de tokens d'une valeur de 20,48 millions de dollars (10,79 % de l'offre en circulation).

: Déverrouillage de tokens d'une valeur de 20,48 millions de dollars (10,79 % de l'offre en circulation). Sui (SUI) : Déverrouillage de 43,92 millions de tokens (environ 1,19 % de l'offre totale).

: Déverrouillage de 43,92 millions de tokens (environ 1,19 % de l'offre totale). idOS Network (IDOS) : Lancement potentiel du token (TGE) en début décembre.

: Lancement potentiel du token (TGE) en début décembre. Solana Economic Zone Dubai : Série d'événements autour de Solana du 1er au 7 décembre.

: Série d'événements autour de Solana du 1er au 7 décembre. Pudgy Penguins à Art Basel Miami : Événements avec OpenSea du 1er au 7 décembre.

: Événements avec OpenSea du 1er au 7 décembre. France : Publication du PMI manufacturier

Rejoindre Cryptoast Academy avec 80 % de réduction sur l'abonnement annuel

Publicité

2 décembre

France : Publication du solde budgétaire.

: Publication du solde budgétaire. VeChain (VET) : Lancement du hard fork Hayabusa et du mainnet StarGate.

: Lancement du hard fork Hayabusa et du mainnet StarGate. Ethena (ENA) – Déverrouillage de 40,63 millions de tokens (environ 0,58 % de l'offre totale).

– Déverrouillage de 40,63 millions de tokens (environ 0,58 % de l'offre totale). Aztec Network (AZTEC) : Début de la vente publique de tokens jusqu'au 6 décembre, offre totale de 350 millions de dollars, 100 % déverrouillé à TGE.

: Début de la vente publique de tokens jusqu'au 6 décembre, offre totale de 350 millions de dollars, 100 % déverrouillé à TGE. India Blockchain Week 2025 : Conférence à Bangalore les 2 et 3 décembre.

: Conférence à Bangalore les 2 et 3 décembre. 15th Workshop on Exchange Rates : Atelier sur les taux de change organisé par la Banque de Slovénie, Banque d'Italie et BIS.

: Atelier sur les taux de change organisé par la Banque de Slovénie, Banque d'Italie et BIS. Banque centrale européenne (BCE) : Présentation virtuelle de la Financial Stability Review (panorama sur la stabilité financière).

: Présentation virtuelle de la Financial Stability Review (panorama sur la stabilité financière). Bitstack : Lancement potentiel d'un compte euro avec IBAN avec carte de paiement.

3 décembre

États-Unis : Prix des importations et des exportations mois à mois (MoM) et d'une année sur l'autre (YoY)

: Prix des importations et des exportations mois à mois (MoM) et d'une année sur l'autre (YoY) Ethereum (ETH) : Lancement du mainnet de la mise à jour Fusaka (améliorations de scalabilité, gaz par transaction, préparation pour l'exécution parallèle).

: Lancement du mainnet de la mise à jour Fusaka (améliorations de scalabilité, gaz par transaction, préparation pour l'exécution parallèle). Binance Blockchain Week : Conférence à Dubai les 3 et 4 décembre au Coca-Cola Arena, avec participation de CZ et He Yi.

: Conférence à Dubai les 3 et 4 décembre au Coca-Cola Arena, avec participation de CZ et He Yi. Gensyn : Lancement potentiel du mainnet en début décembre (après testnet avec 150 000 utilisateurs).

: Lancement potentiel du mainnet en début décembre (après testnet avec 150 000 utilisateurs). Dango : Lancement du mainnet alpha en début décembre (plateforme de trading on-chain avec CLOB, marge unifiée).

: Lancement du mainnet alpha en début décembre (plateforme de trading on-chain avec CLOB, marge unifiée). Almanak : Lancement potentiel du token (TGE) en début décembre, 100 % déverrouillé, avec préparation pour une saison 2.

📍 Quels sont les meilleurs airdrops à farmer en ce moment ?

4 décembre

BCE-IMF Conference on Fiscal Policy and EMU Governance : Conférence sur la politique fiscale et la gouvernance de l'UEM.

: Conférence sur la politique fiscale et la gouvernance de l'UEM. Kaito : Fin de la campagne SIXR Cricket (récompenses en tokens, 0,5 % de l'offre, top 250 créateurs).

: Fin de la campagne SIXR Cricket (récompenses en tokens, 0,5 % de l'offre, top 250 créateurs). France : Publication des importations en EUR pour octobre.

5 décembre

Boost (BOOST ) : Déverrouillage de tokens (allocations d'équipe et écosystème), fin de la saison 2 reportée au 22 décembre.

) : Déverrouillage de tokens (allocations d'équipe et écosystème), fin de la saison 2 reportée au 22 décembre. MegaETH : Lancement du mainnet beta (plus de 100 000 TPS, 10 ms de latence).

: Lancement du mainnet beta (plus de 100 000 TPS, 10 ms de latence). Solana Breakpoint 2025 : Conférence à Abu Dhabi du 5 au 7 décembre.

: Conférence à Abu Dhabi du 5 au 7 décembre. Union européenne : évolution du PIB sur 12 mois (YoY) et sur le trimestre (QoQ).

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

8 décembre

Bitcoin MENA 2025 : Conférence à Abu Dhabi les 8 et 9 décembre.

: Conférence à Abu Dhabi les 8 et 9 décembre. Abu Dhabi Finance Week 2025 : Événements fintech du 8 au 11 décembre.

9 décembre

Technological Innovations in Financial Markets : Conférence organisée par la BCE et le CEPR à Frankfurt les 9 et 10 décembre.

10 décembre

États-Unis : réunion FOMC et décision de la Fed sur les taux.

: réunion FOMC et décision de la Fed sur les taux. Global Blockchain Show Abu Dhabi : Conférence Web3 les 10 et 11 décembre.

11 décembre

Aptos (APT) – Déverrouillage de 11,31 millions de tokens (environ 0,33 % de l'offre totale).

12 décembre

Sei (SEI) : Déverrouillage mensuel de 12,54 millions de tokens (investisseurs, équipe, écosystème).

: Déverrouillage mensuel de 12,54 millions de tokens (investisseurs, équipe, écosystème). Aster (ASTER) : Déverrouillage retardé de 200 millions de tokens.

: Déverrouillage retardé de 200 millions de tokens. Bittensor (TAO) : Halving event, réduction des rewards.

15 décembre

Starknet (STRK) – Déverrouillage de 127 millions de tokens (environ 5,07 % de l'offre totale).

16 décembre

Arbitrum (ARB) – Déverrouillage de 92,65 millions de tokens (environ 1,9 % de l'offre totale).

17 décembre

Union européenne : Inflation mensuelle et annuelle.

: Inflation mensuelle et annuelle. BCE : Réunion du Conseil des gouverneurs (jour 1).

: Réunion du Conseil des gouverneurs (jour 1). Base : Potentielle annonce de token (marché de prédiction sur Dec 17).

👨‍🏫 Tout savoir sur le layer 2 Base de Coinbase

18 décembre

Vine (VINE) : Déverrouillage de tokens.

: Déverrouillage de tokens. BCE : Réunion du Conseil des gouverneurs (jour 2) et conférence de presse de Christine Lagarde.

20 décembre

LayerZero (ZRO) – Déverrouillage de 25,71 millions de tokens (environ 6,79 % de l'offre totale).

22 décembre

Boost (BOOST) : Fin de la saison 2 (reportée du 5 décembre).

Gagnez jusqu'à 50 € en Bitcoin en créant un compte sur SwissBorg

Autres évènements et lancements possibles en décembre

zkPass : TGE en décembre, 50 % unlock à TGE.

: TGE en décembre, 50 % unlock à TGE. Midnight (sidechain Cardano) : Lancement du token NIGHT (TGE finalisé) et du mainnet.

: Lancement du token NIGHT (TGE finalisé) et du mainnet. Lumiterra Game : Mainnet après le lancement de Monad, TGE bientôt après la saison survival, potentiellement en décembre.

: Mainnet après le lancement de Monad, TGE bientôt après la saison survival, potentiellement en décembre. FractionAI : TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre.

: TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre. TheoriqAI : TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre.

: TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre. Warden Protocol : TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre.

: TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre. Sentient AGI : TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre.

: TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre. Arcium : TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre.

: TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre. UseTria : TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre.

: TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre. Arch Network : TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre.

: TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre. Mezo Network : TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre.

: TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre. Lighter : TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre.

: TGE probable d'ici fin 2025, potentiellement décembre. Everlyn AI : Distribution de rewards en décembre pour l'IA décentralisée vidéo.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.