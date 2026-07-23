Quelles actions acheter pour protéger son capital en cas de crise ?

Les marchés financiers traversent régulièrement des périodes difficiles : récession, choc géopolitique, poussée d'inflation ou crise de liquidité. Dans ces phases, la plupart des actions reculent, mais certaines encaissent bien mieux le choc que les autres. La raison ? Leur activité ne s'arrête pas : on continue de se soigner, de manger, de se chauffer et de consommer. Ces entreprises versent un dividende régulier qui rémunère l'actionnaire pendant qu'il attend la reprise. Voici des actions défensives à dividende, toutes éligibles au PEA, pour protéger son capital en temps de crise.

Qu'est-ce qu'une action défensive ?

Une action est dite défensive lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise dépend peu du cycle économique. Que la croissance soit forte ou nulle, ses ventes varient peu : c'est le cas des secteurs de première nécessité comme la santé, l'alimentation, les services aux collectivités ou les télécommunications. Trois caractéristiques distinguent ces actions des valeurs plus spéculatives :

Une demande continue. Le consommateur ne réduit pas sa consommation de médicaments, d'eau ou de produits alimentaires en cas de crise. Le carnet de commandes est donc plus prévisible.

Un faible bêta. Le bêta mesure l'amplitude des mouvements d'une action par rapport à l'indice de référence, comme le CAC 40. Un bêta inférieur à 1 signifie que le titre bouge moins que l'indice : il monte moins fort en phase d'euphorie, mais recule aussi moins lors des krachs.

Un dividende amortisseur. Le dividende versé chaque année procure un rendement régulier qui adoucit la perte de valeur en cas de baisse du cours. Sur le long terme, il représente une part importante de la performance totale d'un portefeuille.

Ouvrir un compte Trade Republic pour investir en Bourse

Notre sélection de 6 actions défensives à dividende (PEA)

Nous avons volontairement retenu uniquement des actions françaises éligibles au PEA : elles permettent de loger l'ensemble du portefeuille dans cette enveloppe fiscalement avantageuse (exonération d'impôt sur les gains et dividendes après 5 ans) et donnent accès à des entreprises de premier plan, parmi les plus solides et les plus défensives du marché.

Nous nous concentrons ici sur les grandes valeurs françaises cotées à Paris : pour un investisseur résidant en France, ce sont les titres les plus accessibles, sans risque de change, et logeables dans un PEA.

Voici 6 actions diversifiées par secteur pour construire un portefeuille résistant en cas de crise 👇

Données du 22 juillet 2026. Collaborations commerciales.

Découvrez maintenant le rôle de chaque valeur dans un portefeuille de crise 👇

Air Liquide (AI)

Air Liquide produit les gaz industriels et médicaux (oxygène, azote, hydrogène) indispensables à des secteurs qui ne s'arrêtent jamais : hôpitaux, agroalimentaire, industrie lourde, électronique. Une grande partie de ses revenus provient de contrats de long terme signés avec ses clients, ce qui rend son chiffre d'affaires très prévisible. Le groupe est aussi reconnu pour son dividende : il augmente sa distribution presque sans interruption depuis des décennies, avec un coupon porté à 3,70 € au titre de 2025, soit un rendement de l'ordre de 2,0 %.

👉 Faut-il acheter l'action Air Liquide, cet acteur français clé de l'IA ?

Air Liquide se distingue aussi par ses attributions d'actions gratuites : périodiquement, le groupe remet une action nouvelle pour dix déjà détenues. L'effet est souvent mal compris. Comme le nombre total d'actions en circulation augmente, le cours s'ajuste mécaniquement à la baisse dans la même proportion : la valeur de votre portefeuille reste donc inchangée le jour de l'opération.

Ce mécanisme augmente le nombre de titres que vous détenez, et donc, à terme, le montant des dividendes encaissés si le cours reprend ensuite sa progression. Le groupe ajoute par ailleurs une prime de fidélité de 10 % sur le dividende pour les actions détenues au nominatif depuis plus de deux ans.

Acheter l'action Air Liquide via le PEA de Trade Republic

Sanofi (SAN)

Sanofi appartient au secteur le plus défensif qui soit : la santé. On se soigne quel que soit l'état de l'économie, ce qui rend la demande de ses médicaments et de ses vaccins largement décorrélée du cycle économique. Le groupe a relevé son dividende à 4,12 € par action au titre de 2025, sa 31e année consécutive de hausse. Avec un rendement d'environ 5,4 %, c'est le meilleur dividende de la sélection.

L'Oréal (OR)

En période de crise, les consommateurs renoncent aux achats coûteux mais continuent de s'offrir de petits plaisirs abordables comme les cosmétiques. La demande résiste donc mieux que celle du luxe pur. Le dividende progresse presque sans interruption depuis plus de 30 ans (7,20 € au titre de 2025, majoré de 10 % pour les actions détenues au nominatif depuis plus de deux ans). Son rendement reste modeste (1,9 %), mais il est compensé par une croissance régulière du coupon.

👉 Faut-il acheter l'action L'Oréal, le numéro 1 mondial de la beauté ?

Danone (BN)

Danone propose des produits de consommation courante : produits laitiers, eaux en bouteille, nutrition infantile et nutrition médicale. Autant de catégories dont on ne se passe pas, même quand le budget se resserre. Le groupe verse un dividende de 2,25 € par action au titre de 2025, en hausse régulière, pour un rendement d'environ 3,1 %. Une valeur simple à comprendre, adossée à des marques mondiales (Evian, Activia, Blédina), qui apporte de la stabilité au portefeuille.

TotalEnergies (TTE)

TotalEnergies est la valeur de rendement du lot : 3,40 € de dividende au titre de 2025, versés en quatre acomptes trimestriels, pour un rendement de l'ordre de 4,8 %. Attention toutefois à ne pas la ranger parmi les actions défensives pures. Son activité dépend du prix du pétrole et du gaz, qui est très cyclique : lors d'un choc de la demande énergétique, le cours peut décrocher fortement.

En revanche, elle a tendance à bien se comporter lorsque la crise est de nature géopolitique ou énergétique, car le prix du baril grimpe alors. On la retient donc pour son rendement élevé et la solidité de sa génération de trésorerie, en gardant en tête que sa volatilité est supérieure à celle des autres.

Acheter l'action TotalEnergies via le PEA de Trade Republic

Veolia (VIE)

Veolia gère l'eau, les déchets et l'énergie pour des collectivités et des industriels sur la base de contrats à long terme aux revenus très prévisibles. Le groupe n'a plus coupé son dividende depuis 2001 et l'augmente sans interruption depuis 2020 (1,50 € au titre de 2025), pour un rendement d'environ 4,1 %.

Pour un investisseur français, le PEA (Plan d'Épargne en Actions) est l'enveloppe la plus efficace pour loger ces valeurs. Après 5 ans de détention, les plus-values et les dividendes sont exonérés d'impôt sur le revenu (seuls les 18,6 % de prélèvements sociaux restent dus), contre une flat tax de 31,4 % sur un compte-titres ordinaire. Le plafond de versement est de 150 000 € et toutes les actions présentées ici y sont toutes éligibles.

Voici les plateformes que nous retenons pour ouvrir un PEA et investir dans ces valeurs 👇

Trade Republic reste notre premier choix pour la plupart des investisseurs grâce à son accessibilité. Revolut ne propose pas de PEA, les titres étant logés sur un compte-titres ordinaire (CTO), mais peut dépanner si votre PEA est déjà plein ou si vous préférez regrouper vos actions et vos cryptomonnaies au même endroit.

Et le Bitcoin dans tout ça ?

De plus en plus d'investisseurs consacrent une partie de leur portefeuille au Bitcoin, souvent présenté comme un « or numérique » et un actif décorrélé des marchés actions sur le long terme. L'idée : détenir un actif dont la valeur ne dépend ni des banques centrales, ni d'un État, ni des résultats d'une entreprise.

Il faut toutefois rester lucide : le Bitcoin n'est pas une valeur refuge au sens classique du terme. Sa volatilité est extrême et, lors des chocs de liquidité, il peut chuter violemment en même temps que les actions.

La bonne dose dépend entièrement de votre profil de risque et de votre horizon de placement. Pour éviter les erreurs et investir sereinement dans le Bitcoin, découvrez la méthode Stratège 👇

Découvrez comment investir dans Bitcoin sans erreur avec la méthode Stratège

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.