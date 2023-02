Crise au Liban : la population brûle les banques, la livre libanaise au plus bas

Au Liban, la chute de la livre a connu un nouveau record, et l'inflation bat son plein. Face à cela, la population a commencé à s'attaquer aux établissement bancaires, selon plusieurs rapports locaux. Retour sur l'effondrement de l'économie libanaise, et ses conséquences.

Au Liban, la crise n'en finit pas de s'accentuer

Selon des rapports locaux, la livre libanaise (LBP) a connu un plus bas jamais atteint dans son histoire. Un dollar vaudrait désormais 80 000 LBP sur les marchés de devises étrangères non officiels qui existent au Liban. Pour rappel, le gouvernement avait déjà décidé de dévaluer officiellement la monnaie il y a moins d'un mois, la faisant tomber à 15 000 LBP pour un dollar.

Les Libanais ont également dû faire face à une grève des banques, initiée au début du mois de février. Celles-ci ont cessé de proposer des services, autres que ceux auxquels on peu accéder via les distributeurs automatiques. Les institutions comptent ainsi forcer la main au gouvernement, afin que ce dernier limite les retraits de monnaies étrangères et de livre libanaise pour leurs clients.

Face à cela, les Libanais qui ont déjà vu leurs économies se réduire à néant face à la chute catastrophique de la livre, ont commencé à s'en prendre aux banques. Selon un rapport récent de Reuters, des manifestant s'en sont pris à plusieurs institutions bancaires à Beyrouth, avec plusieurs départs de feu.

Les Libanais ne peuvent plus accéder à leurs fonds

La crise économique que traverse le Liban fait que la plupart des dépositaires ne peuvent plus accéder à leurs fonds stockés par les institutions bancaires. Ces restrictions n'ayant pas été décidées au niveau gouvernemental, certains clients ont intenté des procès aux institutions financières. C'est en partie pour cela que les banques souhaitent l'aval formel de Beyrouth.

Pour l'instant, les banques n'ont pas prévu de rouvrir, et aucune solution ne semble avoir été trouvée. Le système fonctionne dans une illusion de liquidité, où les institutions prétendent être encore valides, bien qu'elles aient subi des pertes colossales. Un rapport publié en 2020 indiquait ainsi que toutes les banques du Liban étudiées étaient insolvables.

Face à cela, les aides internationales sont particulièrement scrutées. Le Fonds monétaire international (FMI) avait bien proposé une aide à hauteur de 3 milliards de dollars, mais sous conditions. Et ces conditions ne sont toujours pas remplies, le FMI notant que les progrès en ce sens ont été très lents. Par ailleurs, la somme ne suffirait pas : le rapport cité plus haut estimait qu'il aurait fallu à l'époque un apport de 67 milliards de dollars pour sauver les 14 principales banques libanaise.

Face à cela, les Libanais ont peu de choix, et certains se tournent vers des actifs alternatifs - dont les cryptomonnaies - pour tenter de sauver des économies. La crise du Liban est en tout cas un exemple parlant que l'accès à ses propres fonds est réellement un enjeu de démocratie, un positionnement partagé récemment par la Human Rights Foundation.

Source : Reuters

