La Human Rights Foundation considère que Bitcoin (BTC) est un outil pour la démocratie

La Human Rights Foundation, qui s'est faite connaître pour ses positionnements favorables à la cryptomonnaie, persiste et signe. Son responsable de la stratégie estime en effet que Bitcoin est un outil pour favoriser la démocratie.

Bitcoin promeut la démocratie, selon la Human Rights Foundation

La Human Rights Foundation est une organisation caritative qui défend les droits de l'homme à l'internationale. La fondation a confirmé son intérêt pour la cryptomonnaie par la voix d'Alex Gladstein, son responsable de la stratégie. Dans une interview diffusée hier, il explique que les privilèges des personnes aisées ne se limitent en effet pas à leurs finances, mais aussi à l'accès à des moyens de paiements.

C'est en particulier le cas dans des régimes autoritaires, où les moyens de paiements sont particulièrement contrôlés :

« Dans les lieux où les démocraties se sont effondrées, je pense que c'est très liée à la monnaie fiat, et je pense que Bitcoin règle ce problème, d'une certaine manière. »

On note en effet une tendance des pays autoritaire à contrôler les moyens de paiement de leurs citoyens. La Chine a ainsi interdit le minage de Bitcoin, et il est désormais interdit d'effectuer des paiements en cryptomonnaies en Russie. Dans les pays d'Amérique du Sud, où l'hyperinflation règne en maître, on limite parfois également l'accès au dollar américain (USD). Ce n'est pas un hasard pour Alex Gladstein :

« C'est ce dont la Chine et la Russie ont besoin pour survivre. Elles ont besoin de censure, elles ont besoin de fermer les marchés de capitaux, et elles ont besoin de confiscation. Le Bitcoin fait qu'il devient très difficile pour les gouvernements d'imposer ces choses à leurs peuples. »

On l'a vu en Russie, dont l'économie est bridée par les sanctions internationales et les limitations du pouvoir. Les Russes se tournent vers les cryptomonnaies pour stabiliser leurs économies, avec notamment des comptes crypto qui s'échangent sous le manteau.

L'héritage de Satoshi Nakamoto ?

La proposition de valeur initiale du Bitcoin, et celle portée par Satoshi Nakamoto, ne reposait pas sur l'enrichissement des utilisateurs du réseau de paiement, mais sur une capacité à faire usage de ses fonds quelle que soit la situation. On voit que ces idéaux ont perduré dans les près de quinze années d'existence du Bitcoin, et que l'usage qui en est fait évolue en fonction du contexte économique et social des utilisateurs.

Le positionnement de la Human Rights Foundation à l'égard de Bitcoin n'est en tout cas pas nouveau. En fin d'année 2022, la fondation avait annoncé qu'elle finançait l'écosystème Bitcoin à hauteur de 325 000 dollars. Elle avait par ailleurs lancé un fonds de développement pour promouvoir l'anonymat de Bitcoin en 2020.

