Quel est le prochain objectif de Bitcoin après les 100 000 dollars ? L'analyse de Vincent Ganne

Vincent Ganne est un expert reconnu de l'analyse technique avec 18 ans d'expérience. Il intervient fréquemment sur BFM Business et produit des analyses exclusives pour Cryptoast Research. Fort de sa longue expérience, Vincent offre une approche globale des marchés financiers, en tenant compte des événements macroéconomiques et en utilisant de nombreux aspects de l'analyse graphique pour prévoir les tendances du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies à moyen et long terme. Il a également occupé le poste de Senior Market Analyst & Business Development Manager pendant 3 ans chez TradingView, renforçant ainsi sa connaissance approfondie des marchés financiers.