Quel est l’avenir du Pi, le token de Pi Network ?

Pi Network, les plus anciens s'en rappellent comme de la crypto qu'on pouvait miner sur son téléphone. Lancé fin 2018, dans le chaos des faillites et des ICO douteuses, le projet a vite été considéré comme un scam. Six années plus tard, il semble décidé à prendre sa revanche. Mais comme évaluer le potentiel de la cryptomonnaie de Pi Network, le Pi ?