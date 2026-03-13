Le PI de Pi Network bondit de 39 % après son listing sur Kraken

PI, la controversée cryptomonnaie de Pi Network, a bondi cette semaine. En cause, un listing sur Kraken, qui a ajouté le token ce 13 mars.

Le PI de Pi Network bondit de 39 % après son listing sur Kraken
Le PI de Pi Network arrive sur Kraken

Les équipes de Kraken ont confirmé l’arrivée de Pi Network (PI) dans la journée d’hier. La nouvelle a fait flamber le cours du PI, qui a pris 39 % en l’espace d’une journée :

Pi Network cours

Le cours du PI bondit suite à son ajout par Kraken

 

Le cours du PI a connu une reprise nette : il a pris 120 % sur les 30 derniers jours. Il perd cependant 82% sur les 12 derniers mois. À ce stade, la cryptomonnaie affiche une capitalisation totale de 2,8 milliards de dollars.

Pi Network : cryptomonnaie sérieuse ou mirage ?

Il faut cependant rappeler que peu de temps après son lancement en février 2025, la cryptomonnaie PI avait atteint un record absolu à 2,78 dollars. Elle ne vaut plus ce matin que 0,29 dollar.

Pi Network, entre enthousiasme et controverses

Le communiqué de Kraken a souligné l’utilité présumée de Pi Network, face à de nombreuses critiques faites au projet :

blockquote icon

Pi Network est une blockchain Layer-1 mobile-first et une plateforme pour développeurs permettant le minage de crypto accessible via smartphone, avec un écosystème basé sur l’utilité sur un mainnet avec vérification d’identité.

Le projet a été particulièrement critiqué pour son temps de développement très long – 7 années avant la libération des tokens – ainsi que son utilité parfois contestée. Les cofondateurs de Pi Network semblent s’être éloignés du projet. Par ailleurs, le manque de transparence sur les revenus publicitaires générés ces dernières années via l’application a suscité des critiques des utilisateurs initiaux.

Le Nasdaq choisit Kraken pour adopter les actions tokenisées xStocks

C’est la raison pour laquelle le PI reste à ce stade peu présent sur les grandes plateformes d’échange. En plus de Kraken récemment, seuls OKX, Gate et Bitget ont listé le PI. D’autres plateformes plus réduites ont listé le PI, mais son absence de géants du secteur comme Binance ou Coinbase est notable.

Source : Kraken via X

 

