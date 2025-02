Le mainnet de Pi Network débarque le 20 février — Quels exchanges coteront le token ?

Le 20 février prochain, le mainnet de Pi Network ouvrira ses portes, et de ce fait, il sera finalement possible de trader le token PI. Sur quelles plateformes sera-t-il possible de vendre vos tokens ?

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/mainnet-pi-network-debarque-20-fevrier-quels-exchanges-coteront-token/