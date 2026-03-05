L'OKB d'OKX s'envole de 35 % — Que s'est-il passé ?

À la suite de plusieurs annonces positives, le token OKB d'OKX a explosé à la hausse. Regardons de plus près les raisons de ce mouvement.

L'OKB d'OKX explose à la hausse

Alors que le marché crypto semble reprendre des couleurs, une valeur semble se démarquer plus que les autres : l’OKB d’OKX. Et pour cause, le token affiche une hausse de 35 % sur les dernières 24 heures pour un prix de plus de 104 dollars. En début d’après-midi, l’OKB est même monté jusqu’à 124,22 dollars :

Cours de l'OKB en données quotidiennes

Plusieurs raisons peuvent justifier cette hausse, mais la première étant des révélations exclusives du média Fortune, selon lesquelles Intercontinental Exchange, la maison-mère du New York Stock Exchange (NYSE), a investi une somme suffisamment importante dans OKX pour valoriser l’entreprise à 25 milliards de dollars.

Heider Rafique, le directeur mondial des affaires d’OKX, a commenté l’opération sans divulguer les montants en jeu :

Il y avait une grande entente dans notre vision du monde et de l'avenir des titres tokenisés, dans la façon dont les produits dérivés devraient s'imposer sur la scène mondiale, dans la façon dont TradFi et les actifs numériques devraient fusionner.

En plus de ce financement, OKX fournira à Intercontinental Exchange les cours en temps réels des cryptomonnaies présentes sur sa plateforme, tandis qu’elle intégrera les actions et autres produits dérivés tokenisés du NYSE à compter du semestre prochain.

En parallèle de cette annonce, OKX a déjà déployé de nouveaux contrats perpétuels d’actions depuis mercredi, comme les valeurs NVIDIA, Google ou encore Apple.

Dans ce flot de nouveautés, OKX a également mis à jour les fonctionnalités d’intelligence artificielle de son wallet et de son exchange décentralisé, permettant dès lors de configurer des agents IA pour les paiements, le trading ou encore l’analyse de marché.

Malgré toutes ces nouveautés encourageantes pour le développement de la plateforme, il convient aussi de rappeler le contexte de bear market et de prendre du recul sur le token OKB en tant que tel, qui reste à ce jour encore en recul de près de 59 % depuis son plus haut historique à plus de 255 dollars le 22 août 2025.

Sources : TradingView, X, OKX, Fortune

