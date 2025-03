Le token de Pi Network chute de plus de 30 % en 7 jours

Contre toute attente, le mirage Pi Network a finalement lancé le token PI récemment. En effet, alors que le « projet » promettait de concrétiser son réseau depuis plusieurs années, il aura fallu attendre le 20 février dernier pour que le mainnet ouvre ses portes.

Lors du lancement, le PI s’est même fortement valorisé, jusqu’à atteindre un prix de près de 3 dollars l’unité le 26 février dernier, ce qui représentait alors plus de 20,6 milliards de dollars de capitalisation au regard de l’offre en circulation.

Depuis, l’actif a grandement chuté, et ce, à hauteur de 60 %. Aujourd’hui, le prix du PI est de 1,17 dollar, affichant ainsi une baisse de près de 32 % en 7 jours :

Cours du PI de Pi Network

💡 Comment acheter ou vendre du PI ?

S’il n’est pas rare de voir le marché des cryptomonnaies manquer de rationalité, soulignons malgré tout que le token PI est toujours classé en 20e position sur CoinGecko, avec une capitalisation de plus de 8 milliards de dollars. Il s’agit donc là de montants particulièrement élevés, pour un projet qui, au-delà des promesses et d’une communauté forte, doit encore faire ses preuves.

D’ailleurs, ladite communauté a exprimé sa grogne sur X ces dernières 24 heures, en prétendant que Binance n’aurait soi-disant pas respecté un vote communautaire à propos d’un éventuel listing du PI :

I just open X and see this bullshit. Bullshit because you recently made a vote in which over 800,000 people took part and almost all of them voted yes to Picoin listing.

Stop acting like some third rate junk exchange and fulfill your promises before you start the next vote. I… pic.twitter.com/dptoN2ZEEZ

— Pi Network News Global 𝛑 (@PiNewsGlobal) March 19, 2025