Que retenir de l'année 2025 ? - Analyse on-chain du BTC avec Prof. Chaîne

Après un nouvel ATH de 125 000 dollars en octobre, le mois de décembre se clôture par une perte de momentum haussier pour Bitcoin (BTC). Voici un rappel des événements majeurs qui ont rythmé l'année 2025 !

Une année fortes en émotions

Alors que l'année touche à sa fin, Cryptoast vous propose un récapitulatif exhaustif des dynamiques on-chain marquantes pour le marché du Bitcoin (BTC).

Notez que certaines des observations présentées ci-bas serviront de base pour des analyses plus approfondies au cours de l'année 2026, alors restez attentifs jusqu'au bout !

👉 C'est quoi l'analyse on-chain ?

Figure 1 : Cours quotidien du BTC

Obtenez le meilleur rendement possible sur vos USDC avec ZyFAI

Contexte de marché

Après une fin d'année 2024 fortement haussière, la performance de l'année 2025 a été plutôt mitigée pour le BTC, avec un important changement de structure du marché au cours de l'hiver.

L'année 2025 a été marquée par une suite de conditions visibles à travers différentes métriques :

saturation haussière en début d'année ;

test de confiance durant l'été, suivi d'une reprise de la hausse ;

nouvelle saturation haussière en octobre ;

second test de confiance, puis perte du momentum haussier en novembre / décembre.

Ces dynamiques sont particulièrement lisibles sur le graphique du pourcentage d'offre en profit, qui mesure la quantité de BTC détenus en profit par rapport à l'offre en circulation.

Atteignant actuellement près de 65%, il a chuté sous sa moyenne historique en octobre, plongeant le marché dans un contexte de rentabilité dégradée qui précède historiquement l’avènement des marchés baissier du BTC.

À ce jour, deux scénarios sont possibles :

Le pourcentage d'offre rebondit pour dépasser de nouveau les 65% et offrir aux investisseurs un contexte propice à l'achat et la prise de profit ;

Le pourcentage d'offre en profit poursuit sa chute pour atteindre des valeurs proches de 60% à 50%, marquant les phases avancées des bear market.

Figure 2 : Pourcentage d'offre en profit du BTC

Le ratio MVRV, qui suit la rentabilité latente moyenne du marché a été enregistré la progression suivante :

saturation haussière en début d'année ;

test de confiance durant l'été, suivi d'une reprise de la hausse ;

absence de saturation haussière en octobre ;

second test de confiance, puis perte de la moyenne historique en novembre / décembre.

Il est intéressant de noter que les performances du BTC durant la seconde partie de 2025 ont été trop faibles pour déclencher un signal de saturation de la rentabilité latente.

Cette divergence entre le MVRV et le cours du BTC en fin 2025 augurait un ralentissement du marché et une correction plus profonde, qui a fini par se manifester une fois le niveau des 100 000 invalidé.

La chute du ratio MVRV sous sa moyenne historique a alors confirmé le passage du BTC d'un régime haussier (achat et prise de profit) à un régime baissier (vente et prise de perte).

Figure 3 : Ratio MVRV

Les dynamiques du ratio SOPR, qui suit le degré de profit / perte réalisé, sont identiques à celles du pourcentage d'offre en profit :

prise de profit majeure en début d'année ;

test de confiance durant l'été, suivi d'une reprise de la hausse ;

nouvelle prise de profit en octobre,accentuant la pression de vente ;

second test de confiance, puis perte de la moyenne historique en novembre / décembre.

Le SOPR ayant chuté sous 1 de manière prolongée, il indique que l'investisseur moyen dépense ses avoirs à perte, ce qui se manifeste la plupart du temps durant les transitions entre marché haussier et baissier.

Figure 4 : Ratio SOPR

Une fois les signaux précédents condensés dans un modèle on-chain unique, il apparaît que les conditions de marché actuelles décrivent davantage un contexte de marché baissier qu'un bull market, suggérant que l'année 2026 pourrait être en partie baissière.

Toutefois, il faudra suivre de près les dynamiques d'offre / demande en début 2026 pour estimer au mieux la viabilité d'une reprise haussière du BTC.

Figure 5 : Modèle on-chain composite

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000 € tradés en décembre*

Distribution des marchés spot

Sur les marchés spot, la distribution des capitaux et la diversité des détenteurs de BTC évoluent également au cours de l'année 2025.

Les ETF Bitcoin spot aux États-Unis ont continué d'accumuler, avec plus de 100 000 BTC ajoutés à leurs réserves malgré une distribution sensible accompagnant la correction de fin d'année.

Ces instruments représentent aujourd'hui encore un des vecteurs majeurs des capitaux institutionnels sur les marchés spot du BTC, totalisant plus d'un million trois cent milles bitcoins.

Figure 6 : Réserves de bitcoins des ETF US Spot

Les trésoreries d'entreprises représentent une part croissante des BTC détenus par des entités privées, avec une hausse de 600 000 BTC à plus d'un million de BTC depuis le début janvier.

Des entreprises comme MicroStrategy, MetaPlanet ou GameStop détenus et continuent d'accumuler des BTC via les marchés spot, alimentant un effet de mode soutenu tout au long de l'année.

Il est toutefois important de noter que les risques de difficulté financière et de liquidation de ces entreprises restent non-négligeables et seront à surveiller de près si la tendance baissière du BTC se poursuit en deçà des 80 000 dollars.

Figure 7 : Réserves de bitcoins des trésoreries privées

Les trésoreries d'entités publiques, telles que les états, constituent un segment réduit du secteur spot et ne représentent pas nécessairement un biais d'investissement exploitable pour le suivi du cours du BTC.

Le fait que le gouvernement salvadorien achète régulièrement du BTC ou que le gouvernement allemand ait liquidé ses BTC saisis n'a pas représenté pas signal de risque / opportunité significatif au cours de l'année 2025.

Ces BTC liés à des états sont au nombre de 615 000 environ actuellement, une hausse d'environ 100 000 BTC depuis le début de l'année.

Figure 8 : Réserves de bitcoins des trésoreries publiques

Combinés, les trois segments de marché spot étudiés plus tôt dépassent désormais les exchanges centralisés en termes de réserves cumulées.

Pour la première fois de l'histoire du BTC, il existe plus de bitcoins détenus par des trésoreries d'entités publiques, des trésoreries d'entreprises privées et les ETF Bitcoin spot que sur les places de marché principales telles de Coinbase, Binance ou Kraken.

Cela marque un tournant dans l'histoire de Bitcoin, où les marchés spot s'étendent à des nouveaux profils de détenteurs au point où les places de marché initiales se font peu à peu dépasser par d'autres méthodes de détention et d'investissement.

Figure 9 : Réserves des exchanges centralisés spot VS

Réserves des ETF US Spot + trésoreries publiques et privées

Surprenante Cyclicité

Contre toute attente, le cours du BTC conserve un comportement cyclique étonnamment précis au cours des trois derniers cycles haussiers.

La dimension temporelle semble impacter de manière significative le développement des cycles haussiers / baissier du BTC entre 2017 et 2025.

En effet, le temps écoulé entre un halving et le sommet cyclique qui lui succède coïncide de manière surprenante pour les trois derniers cycles haussiers, avec environ 520 jours post-halving pour atteindre un nouveau top de marché...

Consultez la suite de ce rapport sur Cryptoast Academy, la communauté privée des investisseurs crypto en France !

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts

Publicité

⌛ Quand acheter du BTC ?

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Academy, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Sources – Figures 1 à 9 : Glassnode

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.