Projet de loi de finances 2025 : François Bayrou devrait utiliser le 49.3 cet après-midi

Un apaisement, ou une motion de censure ? C’est la question qui va se poser cet après-midi, alors que le Premier ministre français François Bayrou compte adopter le projet de loi de finances 2025 à coup de 49.3.

Le projet de loi de finances adopté au 49.3 ?

L’incertitude, encore et toujours. Alors que le Premier ministre François Bayrou s’apprête à utiliser le 49.3 pour faire adopter le Budget 2025, les plans de certains groupes d’opposition sont encore flous.

Les communistes et les écologistes ont d’ores et déjà fait part de leur intention de voter la motion de censure déposée par la France insoumise (LFI). Mais pour le Parti socialiste (PS) et le Rassemblement national (RN), les choses sont plus incertaines.

Le budget pourrait être promulgué entre la mi-février et la fin février, si le gouvernement n’est pas censuré. Le projet de loi de finances pour 2025 avait déjà fait tomber le précédent gouvernement Barnier.

La ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin, avertissait ce matin sur RTL que « sans budget, notre pays est à l’arrêt ». Une réunion du RN a lieu cet après-midi pour arrêter la « position » du groupe d’opposition.

Face à l’incertitude politique et aux menaces de droits de douane de Donald Trump, le CAC 40 a ouvert dans le rouge ce matin. Il a perdu 1,7 % dans les premiers échanges et le reste de la semaine s’annonce délicate en Bourse.

Source : Le Monde

