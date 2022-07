Un procès à venir pour le Bored Ape Yacht Club (BAYC) ?

La communauté Bored Ape Yacht Club (BAYC) doit-elle prochainement s’attendre à du gros temps ? Possible, si l’on en croit une initiative d’un cabinet d’avocats, qui compte rassembler des investisseurs s’estimant floués par l’entreprise Yuga Labs. Que lui reproche-t-on ?

Le Bored Ape Yacht Club (BAYC) menacé de procès

L’initiative est américaine, et elle vient du cabinet d’avocats Scott+Scott. Il accuse l’entreprise responsable du Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs, d’avoir trompé les investisseurs. Cette dernière aurait incité les investisseurs à acheter ses produits – qui sont selon les avocats des titres financiers – en leur promettant des retours sur investissement assurés.

Mais on le sait, les cours des tokens non fongibles (NFTs) de Yuga Labs (et les cryptomonnaies en général) ont chuté ces derniers mois. Le cabinet d’avocat estime donc que les investisseurs ont été floués, et souhaite récupérer les fonds ainsi « perdus ». Son communiqué explique ainsi :

« Les dirigeants de Yuga Labs ont utilisé des promotions de célébrités pour gonfler le prix des NFTs et du token de l’entreprise [l’ApeCoin (APE) ndlr], en promouvant des perspectives de croissances et des retours sur investissement conséquent aux investisseurs innocents. »

Rassembler des investisseurs

Pour l’instant, aucune plainte officielle n’a été déposée. Scott+Scott cherche cependant à rassembler suffisamment d’investisseurs qui s’estiment floués, afin de débuter la procédure légale. Elle s’adresse à ceux qui ont acheté des produits de Yuga Labs entre avril et mars de cette année.

Sera alors posée une question plus large : les NFTs sont-ils des titres financiers ? Si la question vous paraît familière, c’est qu’elle a déjà été posée maintes fois dans l’écosystème, pour des cryptomonnaies « classiques ».

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a ainsi plusieurs fois intenté des procès à des projets – dont Ripple (XRP), les accusant d’avoir floué les investisseurs d’une manière similaire. Pour autant, on est loin d’être certain que la SEC validera cette interprétation de Scott+Scott. Le faire les obligerait en effet à s’attaquer à un très large domaine, celui de l’art par exemple.

Ce type de procès est une ritournelle dans le secteur des cryptomonnaies. Des investisseurs s’estimant floués se rassemblent parfois pour s’attaquer au projet auquel ils croyaient jusque là. Cela pose la question de la responsabilité personnelle des investisseurs, et celle des entreprises.

Peut-on réellement reprocher à un domaine qui promeut la liberté de choix et de recherche de ne pas avoir suffisamment protégé des investisseurs ? C’est la question à laquelle répondra partiellement le procès de Yuga Labs s’il a lieu.

