Pourquoi le ZK de zkSync vient-il de bondir de 100% en 7 jours ?

Une hausse inattendue. Dans un contexte baissier pour les cryptomonnaies, le ZK de zkSync vient de bondir nettement, défiant la tendance. Comment l'expliquer ?

le 5 novembre 2025 à 12:00.

3 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Le cours du ZK de zkSync a bondi ces derniers jours

Si le Bitcoin est à la peine, avec une chute de 19% depuis son record absolu d’il y a un mois, ce n’est pas le cas de la cryptomonnaie associée à zkSync : le ZK.

Sur les 7 derniers jours, la cryptomonnaie a en effet pris 100%, avec 2 hausses successives qui ont porté le ZK autour de 0,070-0,075 dollar :

cours ZK zkSync

Le ZK de zkSync fait des bonds depuis le début du mois

 

Lancée en 2024, la cryptomonnaie ZK avait profité d’une hausse soutenue dans les semaines qui avaient suivi : elle avait touché 0,27 dollar en décembre dernier. Mais depuis, la cryptomonnaie associée à zkSync avait continuellement chuté, pour atteindre un plus bas situé autour de 0,020 dollar en octobre.

💡 Notre guide pour tout comprendre à zkSync, le zkRollup compatible avec l’EVM

Mais la tendance s’est résolument inversée au fil du mois d’octobre. Si le ZK est encore à un seuil 80% moins élevé que son record absolu, on ne peut pas nier l’enthousiasme qui l’entoure. Pourquoi ?

La mise à niveau Atlas comme déclencheur de la hausse

La raison principale, cela semble être l’arrivée de la mise à jour d’Atlas au début du mois de novembre. Très attendue, cette dernière permet de doper zkSync. Cela lui permettrait désormais de traiter jusqu’à 15 000 transactions par seconde en théorie, avec une confirmation des transactions quasi instantanée (en 1 seconde environ).

Par ailleurs, la mise à jour a permis de réduire drastiquement les frais d’utilisation du réseau et les coûts associés au transfert.

L’autre révolution, c’est le principe d’unification de la liquidité. En bref, cela veut dire que les chaînes L2 basées sur zkSync peuvent désormais accéder directement à la liquidité de la couche 1 (Ethereum en l’occurrence), sans reposer sur des pools de liquidité séparés.

👉 Pour aller plus loin – Les layer 2, des solutions scalables pour les blockchains actuelles

Avec une efficacité bien plus élevée et un capital moins fragmenté dans des pools, zkSync a donc eu une poussée de croissance qui a séduit les investisseurs, d’où ce bond du cours du ZK.

De nouveaux tokenomics pour le ZK ?

Par ailleurs, le créateur de zkSync, Alex Gluchowski, a confirmé qu’il ne souhaitait pas s’arrêter en si bon chemin. Il a proposé hier sur son compte X de nouveaux « tokenomics », c’est-à-dire des fonctionnements économiques, pour le ZK.

Alex Gluchowski propose la mise en place de frais interchaînes, ainsi que des revenus basés sur des licences proposées aux entreprises. Cela permettrait selon lui de donner une utilité réelle au token. La valeur ainsi générée serait dirigée vers la gouvernance, pour financer des rachats, des « burns » de tokens et du staking notamment. Cela afin de soutenir le cours du ZK.

🌐 Dans l’actualité – Bitcoin sous les 100 000 dollars – Jusqu’où ira la chute ?

Ces perspectives ont séduit les investisseurs, qui se sont rués sur le ZK cette semaine. Attention cependant à l’effet de mode : la forte chute du token depuis son lancement invite à une certaine prudence, même si zkSync semble bien positionné pour établir des fondations solides.

Source : CoinGecko

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

