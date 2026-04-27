Une nouvelle proposition de fork Bitcoin pour concurrencer la finance tokenisée d’Ethereum met le feu à la communauté

Paul Sztorc, défenseur historique des Drivechains, veut lancer en août un hard fork de Bitcoin nommé « eCash ». Présentée comme une manière d’ouvrir Bitcoin à des usages proches de ceux d’Ethereum, cette proposition relance surtout un débat ancien sur les risques que ces sidechains feraient peser sur les incitations des mineurs et la sécurité du layer 1.

Paul Sztorc veut lancer un nouveau « eCash », un fork Bitcoin centré sur les Drivechains

Depuis plusieurs années, une partie de l’écosystème Bitcoin cherche à faire émerger des solutions capables d’apporter davantage de programmabilité, de confidentialité, de scalabilité ou d’actifs tokenisés, sans impacter directement la chaîne principale.

Dans la communauté, 2 visions s'opposent constamment : celle d’un Bitcoin minimaliste, principalement monétaire et celle d’un Bitcoin capable d’accueillir des couches secondaires pour expérimenter des usages plus proches de ceux d’Ethereum ou d'améliorer ses performances en permettant plus de transactions.

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Paul Sztorc, blogger connu de l'écosystème, a proposé cette semaine un hard fork de Bitcoin nommé « eCash », prévu pour le mois d'août.

Avec ce fork, les détenteurs de BTC recevraient automatiquement un montant équivalent en eCash, 1 BTC donnerait ainsi droit à 1 eCash, que chacun pourrait conserver, vendre ou ignorer.

BREAKING: New Bitcoin Fork I am helping create a **new Bitcoin Hardfork** -- dropping this August, called "eCash". - Your coins will split. For example, if you have 4.19 BTC, then you will get 4.19 eCash.

- You may sell your eCash -- or keep it. Or ignore it! Vegas: - Yes, I… — Paul Sztorc (@Truthcoin) April 24, 2026

Le projet serait une quasi-copie de Bitcoin Core, mais avec ses propres paramètres réseau, son propre nom, ses propres noeuds et une réinitialisation de la difficulté de minage au lancement.

L’objectif principal serait d’activer les Drivechains, un concept défendu par Sztorc depuis 2017 à travers les BIP-300 et BIP-301. Ces sidechains visent à créer des environnements de développement d’applications capables, selon leurs adeptes, de bénéficier indirectement de la sécurité de Bitcoin.

Mais Paul Sztorc n’est toutefois pas une figure consensuelle. Son rôle historique dans le débat sur les Drivechains lui donne une vraie légitimité technique, mais ses propositions peinent à convaincre et ses critiques répétées contre le Lightning Network l’ont aussi rendu impopulaire auprès d’une grande partie des Bitcoineurs.

Au-delà de la solution présentée, qui peine à intéresser depuis plusieurs années, le nom « eCash » crée une confusion évidente avec l’invention du même nom de David Chaum, un concept remis au goût du jour par les protocoles Cashu et Fedimint, mais aussi avec un ancien fork de Bitcoin Cash, lui aussi nommé « eCash » (XEC).

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Les Drivechains peuvent créer plus de risques que de bénéfices pour Bitcoin, mais aussi pour le nouveau « eCash »

L'ambition de Sztorc est claire, il veut permettre à Bitcoin de concurrencer une partie de la finance tokenisée construite sur Ethereum. Mais cette ambition pose une question centrale : faut-il modifier les incitations du minage de Bitcoin pour créer des usages dont la communauté n’a ni besoin ni demandé ?

En effet, les 2 BIP proposés par Paul Sztorc, les BIP-300 et BIP-301, modifieraient une partie importante des incitations économiques de Bitcoin, créant un risque de centralisation du minage sur le long terme.

En hébergeant diverses applications, DEX, lending ou marchés financiers, les Drivechains pourraient introduire de la « Miner Extracted Value » (MEV), c’est-à-dire une valeur extractible par les mineurs grâce à leur capacité à ordonner, sélectionner ou favoriser certaines transactions.

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Avec un tel dispositif, certains mineurs, vraisemblablement les plus grands, pourraient augmenter leurs revenus grâce à ces chaînes secondaires, améliorer leur rentabilité, puis réinvestir cette marge supplémentaire dans davantage de hashrate.

Les plus petits mineurs, incapables de capter la même valeur ou de supporter la même complexité opérationnelle, risqueraient alors d’être progressivement distancés.

De plus, Bitcoin dispose déjà de plusieurs solutions de passage à l'échelle, comme le Lightning Network, Liquid, Arkade, Spark ou d’autres infrastructures encore en développement. Aucune n’est parfaite, mais elles ont l’avantage de ne pas créer de nouveaux risques structurels sur le consensus de Bitcoin.

C’est probablement la limite principale de l’eCash de Sztorc, elle part avec un désavantage structurel poussant vers la centralisation à long terme de ses mineurs.

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Source : L'eCash de Sztorc

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