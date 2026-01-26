Pourquoi votre salaire net risque de baisser de quelques euros en janvier

Alors que le salaire de janvier 2026 devrait tomber d'un jour à l'autre, le risque d'une mauvaise surprise pour les salariés est bien là. En effet, votre salaire net pourrait être plus bas que le mois dernier de quelques euros… La faute à la hausse des cotisations de mutuelle et le réajustement automatique du prélèvement à la source expliquent cette baisse surprise.

Les cotisations en hausse pour 2026

Votre salaire net sera-t-il allégé en ce mois de janvier 2026 ? Cela risque d'être le cas si vous avez, comme des millions de salariés, accepté la mutuelle de votre entreprise. Encore plus si vous y avez inscrit votre conjoint ou conjointe, vos enfants… Car, en effet, les mutuelles ont relevé leurs prix en ce début d'année, avec des hausses comprises entre 4,3 % et 6 % selon les contrats.

Pour les salariés, cette évolution se traduit par une ligne « complémentaire santé obligatoire » plus élevée sur la fiche de paie. Concrètement, l'impact représente entre 6 et 10 euros par mois en moins sur le net, selon le type de contrat et la date d'application de la revalorisation. Plus encore si vous avez votre famille sur votre mutuelle.

Il faut tout de même noter qu'en 2024, les cotisations avaient bondi de 8,1 % en moyenne, contre 6 % cette année. Mais cela reste bien supérieur à la période pré-covid, où les augmentations tournaient autour de 2,6 % par an. Qu'est-ce qui justifie ces augmentations ? Les assureurs invoquent le vieillissement de la population et la hausse des dépenses de santé. Mais autant d'augmentations chaque année a de quoi peser sur la fiche de paye…

Ce n'est pas tout. Il a été observé que beaucoup d'entreprises qui remboursaient jusqu'à 75 % des abonnements transports (Navigo notamment) sont repassées à 50 % en 2025. Et ce n'est pas tout, car il y a une autre ligne qui risque de bouger sur votre fiche de paye de janvier.

Attention à votre taux de prélèvement à la source

L'autre facteur qui pèse sur le salaire net concerne le prélèvement à la source. Environ 3 millions de foyers avaient demandé une modulation de leur taux en 2025, à la hausse ou à la baisse. Or cette modification n'est pas reconduite automatiquement : elle devait être renouvelée avant le 6 décembre 2025 pour une application en janvier 2026. Sans nouvelle demande, l'administration fiscale réapplique le taux issu de la dernière déclaration de revenus.

Pour ceux qui avaient baissé leur taux l'année dernière, le retour au taux standard signifie mécaniquement un prélèvement plus important, donc un net plus faible. Le fisc a envoyé un email de rappel fin novembre aux foyers concernés, mais tous n'ont pas réagi à temps. Résultat : une mauvaise surprise en découvrant la fiche de paie de janvier.

Au final, si votre salaire net de janvier est plus faible de quelques euros, la faute ne sera pas sur votre salaire en lui-même, mais bien sur la hausse des prélèvements.

