Pourquoi le prix du Bitcoin (BTC) est en baisse aujourd'hui ?

Après avoir échoué sur la résistance autour de 25 000 dollars, le Bitcoin (BTC) finit par rechuter lourdement aujourd'hui. Quelles sont les raisons pouvant expliquer cette baisse soudaine ? On voit ça ensemble.

Bitcoin (BTC) corrige fortement

Après un mois de janvier phénoménal et un mois de février de consolidation, le marché des cryptomonnaies débute mars dans le rouge. Le prix du Bitcoin (BTC) a dégringolé de 4,7 % depuis le début de la journée du 3 mars et s'échange pour 22 300 dollars à l'heure de l'écriture de ces lignes.

Cette chute a été relativement brutale puisqu'elle a eu lieu à 2 heures du matin et s'est produite en moins d'une heure. Le cours du principal actif numérique du marché évolue désormais à un plus bas niveau local depuis le 14 février dernier. La capitalisation de l'ensemble du marché recule de 3,8 %, soit environ 45 milliards de dollars.

Évolution du cours de la paire BTC/USD en 1H

D'un point de vue macro-économique, les indicateurs sont plutôt pessimistes pour les actifs risqués et plus principalement le marché des cryptomonnaies. Entre la probabilité de récession grandissante à horizon 12 mois et les chiffres de l'inflation qui peinent à diminuer, comme l'évoque Vincent Ganne dans son analyse du jour, Bitcoin s'en sortait jusqu'ici plutôt très bien.

Une telle correction était attendue par de nombreux analystes et investisseurs, expliquant les prises de profits sur le mois de février. Toutefois, il semblerait qu'un agrégat d'éléments d'actualités soit venu précipiter la chute du marché des cryptos.

Silvergate, FTX, un cocktail explosif

Pour beaucoup, la raison principale de cette chute vient de Silvergate. Cette institution bancaire, partenaire de nombreux acteurs importants de l'industrie de la cryptomonnaie, a récemment annoncé qu'elle traversait des moments compliqués.

Déjà dans une situation tendue, Silvergate a dévoilé qu’elle ne serait pas en mesure de fournir son formulaire 10-K à la Securities and Exchange Comission (SEC) dans le délai. Notez que ce document permet d'obtenir des informations sur l'état de santé financière de l'entité.

Chronologie des 24 derrières heures: 1. #Coinbase suspend les paiements via Silvergate 2. #Crypto․com suspend les paiements via #Silvergate 3. #FTX confirme 8,9 milliards de fonds manquants 4. La capitalisation boursière totale des #cryptomonnaies perd plus de 50 milliards pic.twitter.com/h304KH1qqv — Giancarlo Cecco (@GiancarloCecco) March 3, 2023

En l'espace d'une journée seulement, les actions de Silvergate Capital (SI), la société mère de Silvergate, ont chuté de près de 60 %. Dans la foulée, Crypto.com, Coinbase et d'autres partenaires ont suspendu leur collaboration avec Silvergate. C'est cette annonce qui a certainement précipité la chute du Bitcoin.

Le refus de Silvergate de communiquer son formulaire 10-K confirme les rumeurs qui circulaient quant à sa solvabilité et son implication dans l’affaire FTX. Cela menace directement les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies qui collaboraient avec l'institution bancaire.

En parallèle, le nouveau PDG de FTX a annoncé avoir terminé de faire le tour des comptes. Sur plus de 11 milliards de dollars appartenant aux clients, environ 8,9 milliards ont totalement disparu. Un trou dans les caisses qui désespère les investisseurs rêvant encore d'un remboursement de l'exchange.

