Silvergate en difficulté : Coinbase suspend son partenariat avec la banque crypto-friendly

Les difficultés de la banque Silvergate s’accentuent alors qu’elle annonce que le rapport annuel sur sa santé financière aura du retard. De leur côté, Coinbase et Circle jouent la carte de la prudence, en prenant des mesures face à cette situation.

La banque Silvergate connaît des difficultés

Silvergate, la banque connue pour ses activités assumées dans l’écosystème des cryptomonnaies, connaît actuellement des difficultés qui semblent prendre de plus en plus d’ampleur au fil des semaines.

Tandis que les rumeurs grossissaient et que l’entreprise se voulait rassurante, le licenciement de 40 % des effectifs a pourtant été annoncé, ainsi qu’une perte d’un milliard de dollars enregistrée lors du dernier trimestre 2022.

Ces derniers jours, les difficultés semblent s’accélérer, alimentées par le fait que la banque a dévoilé qu’elle ne serait pas en mesure de fournir son formulaire 10-K à la SEC dans le délai imparti :

« Silvergate Capital Corporation a déterminé qu’elle n’est pas en mesure de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, dans le délai prescrit […]. La société travaille avec diligence pour déposer son formulaire 10-K dès que possible, mais ne s’attend pas à être en mesure de [le déposer] d’ici la date de prolongation du 16 mars 2023. »

Un formulaire 10-K est un rapport annuel faisant étant de la santé financière d’une entreprise.

Les conséquences de cette annonce se sont grandement fait ressentir sur le cours de l’action de Silvergate, comme le montre l’impressionnant gap baissier sur le graphique ci-dessous :

Cours de l’action Silvergate

Tandis que l’action a chuté de plus de 76 % en une quinzaine de jours à peine, elle a désormais perdu plus de 97 % depuis son dernier plus haut historique (ATH) à 239,26 dollars en novembre 2021.

Coinbase met fin à la collaboration avec Silvergate

Devant la situation actuelle, Coinbase a pris les devants en informant qu’elle n’accepterait plus et n’initierait plus de paiements vis-à-vis de Silvergate, par mesure de sécurité pour ses clients :

At Coinbase all client funds continue to be safe, accessible & available. In light of recent developments & out of an abundance of caution, Coinbase is no longer accepting or initiating payments to or from Silvergate. — Coinbase (@coinbase) March 2, 2023

La nature de ses relations concernait en partie la conservation des dépôts fiats des clients de Coinbase, qui se recentre sur ses autres partenariats avec des banques assurées par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

De telles collaborations sont nécessaires, du fait que les exchanges ne sont pas des banques, et ne sont donc pas à même de conserver de monnaies fiduciaires pour le compte d’autrui.

Devant le scandale produit par FTX et d’autres acteurs avant elle, il est effectivement judicieux de faire preuve de prudence.

C’est une attitude également adoptée par Circle. L’entreprise a annoncé qu’elle commençait à mettre fin à certaines relations avec Silvergate, et rassure sur la santé de l’USDC :

1/ We maintain relationships with several banking partners. We are sensitive to the concerns around Silvergate and are in the process of unwinding certain services with them and notifying customers. Otherwise, all Circle services, including USDC are operating as normal. — Circle (@circle) March 2, 2023

Il est vrai que Silvergate fait partie des acteurs assurant la collatéralisation des stablecoins de Circle. Il convient toutefois de prendre un peu de hauteur, car l’entreprise fait aussi appel à d’autres banques, comme le montre son dernier rapport d’audit en bas de page :

« Les liquidités sont détenues dans des institutions financières réglementées aux États-Unis : Bank of New York Mellon, Citizens Trust Bank, Customers Bank, New York Community Bank, une division de Flagstar Bank, N.A., Signature Bank, Silicon Valley Bank, Silvergate Bank. »

Source : SEC, Circle, TradingView

