Bitcoin (BTC) : la pression fondamentale reste immense

Les récentes mises à jours d’agrégats de conjoncture économique décrivent un scénario fondamental toujours noir pour les actifs risqués en bourse, avec une stabilisation de l’inflation à un niveau très haut et une probabilité de récession qui demeure importante. Dans un tel contexte global-macro, comment le prix du bitcoin va-t-il parvenir à se maintenir ?

Une pression immense sur Bitcoin

Le cours du bitcoin continue d'affronter un cadre fondamental très compliqué. La pression qui s’exerce sur les marchés financiers reste immense au regard des toutes dernières publications macro-économiques. Le pire scénario fondamental est incarné par le combo qui se déploie actuellement :

Une stabilisation des taux d’inflation à un niveau très élevé ;

Une réduction du niveau général de liquidités dans le système financier pour briser l’inflation ;

Une probabilité de récession à horizon 12 mois qui dépasse les 40% ;

Un coût de l’argent de plus en plus élevé avec les nouveaux records pluriannuels des taux d’intérêt du marché.

Le marché actions est à nouveau en correction à court terme et cela semble logique sur le plan fondamental. Les Banques Centrales majeures envisagent d’atteindre leur taux terminal vers le milieu de l’année, des taux directeurs qui devraient ensuite restés stables à un niveau très haut tant que le régime des prix ne s’est pas normalisé. En clair, le fameux pivot de la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) et de la Banque Centrale Européenne (BCE) est reporté au début de l’année 2024.

J'étais très surpris que dans un tel contexte de fond, le marché des cryptos soit toujours en train de consolider les gains acquis depuis le début de l’année. Le cours du bitcoin n’a certes pas franchi la résistance technique majeure à 25 300 dollars, mais il n’a pas non plus effacé sa hausse depuis 2 mois.

En revanche, le retracement depuis les 25 000 dollars prend de l'amplitude, avec une récente bougie à 22 200 dollars. Il faut que le marché parvienne à préserver le support à 21200 dollars pour éviter de subir un fort décrochage.

Une bonne manière de réaliser cette résilience étonnante du marché crypto est de pratiquer l’analyse technique sur la courbe de force relative entre le marché actions et le marché des cryptos. Afin de procéder, l’étude du ratio Bitcoin/S&P500 me semble pertinente et en effet, l’analyse graphique avait identifié depuis la fin du mois de décembre que le BTC allait avoir un meilleur comportement relatif que l’indice S&P 500 à Wall Street.

Sur le marché, ce meilleur comportement relatif se traduit par une baisse moins rapide du cours du BTC par rapport à la correction de l'indice S&P500 depuis les 4100 points.

Graphique qui dévoile les bougies japonaises journalières du contrat future Bitcoin à la Bourse de Chicago

Le Bitcoin va-t-il chuter sous les 20 000 dollars ?

Comment parvenir à expliquer que le cours du bitcoin n’ait pas chuté sous le support à 20 000 dollars, ou encore comment expliquer que le cours de l’indice CAC 40 soit revenu au contact de son record historique ?

Une première justification peut être le fait que le marché crypto a déjà connu son effondrement en 2022 et qu’il ait donc démarré sa lente phase de renversement haussier. Cette hypothèse me parait un peu aléatoire, alors je lui préfère une autre idée, celle des taux d’intérêt, non pas nominaux, mais réels.

Les taux d’intérêt dit « réels » sont les taux d’intérêt nominaux corrigés de la mesure de l’inflation. Les taux d’inflation étant encore à des niveaux très hauts en Europe et aux Etats-Unis, les taux réels sont donc encore négatifs. À ce titre, Bitcoin serait alors une couverture contre l’inflation.

Et si aucune de ces deux explications ne vous convainc, alors je vous invite à partager votre opinion dans les commentaires ci-dessous, je les lirai avec un grand plaisir et surtout un grand intérêt.

Graphique qui expose les taux d’intérêt réels au sein de la Zone Euro et pour les Etats-Unis

Retrouvez des analyses exclusives de Vincent Ganne sur Cryptoast Research

