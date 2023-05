7,6 milliards de dollars en moins – Pourquoi la capitalisation des stablecoins s’est-elle réduite en 2023 ?

Les stablecoins ont semble-t-il moins le vent en poupe qu’avant. Les actifs majeurs affichent en effet des capitalisations en nette baisse cette année. Comment expliquer ce changement de cap de la part des investisseurs, et à quoi peut-on s’attendre ?

La capitalisation des stablecoins chute en 2023

Si l’on se penche sur l’évolution de la capitalisation des principaux stablecoins depuis le début de l’année, on voit que ces derniers font face à une vague de départs de la part des investisseurs. Alors que le marché des cryptomonnaies adossé à d’autres actifs pesait au début du mois de janvier 2023 138.1 milliards de dollars, il ne représente plus que 130.7 milliards de dollars. Cela correspond à 7.6 milliards de dollars qui se sont envolés, à mesure que les investisseurs ont échangé leurs stablecoins.

Sur le mois qui vient de s’écouler, Tether (USDT) parvient à faire légèrement progresser sa capitalisation (+1.7%), mais ce n’est pas le cas des autres stablecoins majeurs. L’USDC de Circle voit ainsi sa capitalisation réduite de 4% sur la même période, et le BUSD de Binance affiche un market cap en baisse de près de 15%.

On assiste donc à un exode notable des investisseurs, qui signale un changement dans la manière dont sont considérés les actifs de ce type. Et cela est dû à un environnement plus complexe que par le passé.

Pourquoi les stablecoins sont-ils boudés en ce moment ?

Au fur et à mesure de la progression de l’écosystème crypto, les stablecoins en circulation ont grandi de manière exponentielle. Considérés comme un havre pour les investisseurs en cryptos soucieux de se prémunir de la volatilité, ils ont cependant perdu de leur superbe depuis l’année dernière, à cause de plusieurs affaires successives.

Le point de départ, cela a été la chute de l’écosystème Terra (UST) en 2022, qui a tout d’abord profité aux autres stablecoins. Mais depuis, la méfiance s’est propagée. Au cours du mois de février de cette année, Binance a connu un coup dur : l’émetteur du BUSD, Paxos, a été forcé de cesser de créer de nouveaux tokens. Le plus grand exchange mondial a donc été forcé de marquer la distance avec son propre stablecoin.

Du côté de Circle, les mois qui viennent de s’écouler ont également été difficiles. L’USDC a temporairement perdu son ancrage au dollar en mars, faisant courir un vent de panique dans l’écosystème. Depuis, l’USDC a fortement perdu du terrain face à l’USDT de Tether, alors qu’il faisait jusque là figure de concurrent sérieux au premier stablecoin du moment.

Qui sont alors les gagnants de ces affaires ? Tether bien sûr, qui bon an mal an continue de rester en tête du classement. Mais aussi le True USD (TUSD) qui a notamment attiré l’attention de Binance. Cela sera-t-il toujours le cas dans les prochains mois ? Nul ne le sait, l’écosystème des stablecoins est en effet devenu moins « stable » que par le passé.

Source : CoinGecko

