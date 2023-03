True USD (TUSD) : Binance aurait-elle trouvé le remplaçant du BUSD ?

Les temps sont durs pour les stablecoins, qui voient leurs activités limitées par les régulateurs, face à des investisseurs de plus en plus méfiants. C’est aussi le cas du BUSD de Binance : son émetteur Paxos n’est plus autorisé à le mettre à disposition. Face à cela, Binance s’est vue forcée de pivoter, et il semblerait que cela soit le True USD (USD) qui ait sa faveur.

Binance continue de marquer la distance avec le BUSD

La nouvelle n’est pas entièrement une surprise pour ceux qui ont suivi les déclarations de Changpeng Zhao ces dernières semaines. Le PDG de Binance a commencé à marquer une distance avec son stablecoin BUSD depuis que la SEC a forcé Paxos à cesser l’émission du stablecoin. Il expliquait ainsi il y a environ un mois que le BUSD n’était pas réellement un projet natif de Binance :

« Le BUSD n’est pas émis par Binance. Nous avons un accord pour laisser [Paxos] utiliser notre marque, mais ce n’est pas quelque chose que nous avons créé. »

Si le BUSD est effectivement émis à l’origine par Paxos, il ne faut cependant pas sous-estimer l’engagement de Binance pour son projet de stablecoin. Bien que le contexte actuel ait forcé la plus grande plateforme d’échange à marquer la distance, il s’agit encore du troisième stablecoin le plus capitalisé du moment. On prendra donc avec quelques pincettes les dires de CZ, qui affirmait le contraire le mois dernier :

« Pour être honnête, le BUSD n’a jamais été une grande entreprise pour nous lorsque nous avons commencé. Je pensais en réalité que le projet BUSD pourrait échouer. »

👉 Pour en apprendre plus sur l’histoire du projet – Binance USD (BUSD), le stablecoin de l’écosystème tentaculaire de Binance

Binance semble pivoter vers les TUSD

Toujours est-il que Changpeng Zhao et Binance en général souhaitent désormais se baser sur d’autres stablecoins. Le PDG de Binance affirmait en février vouloir « en faire figurer le plus possible » sur la plateforme. Et il semblerait que le favori pour l’instant soit le TUSD de TrustToken.

On notait dès le 16 février une émission de 50 millions de TUSD par Binance, immédiatement après le début des difficultés du BUSD. Et d’autres signes ont émergé depuis. Hier, le PDG de Binance annonçait en effet que les échanges à zéro frais entre le Bitcoin (BTC) et le BUSD allaient être suspendus, au profit du TUSD :

Important update. Given recent events, we are moving 0 fee BTC trading from BUSD to TUSD. Let's spread the liquidity to more pairs.

https://t.co/6SwqjZYSFZ — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 15, 2023

Les utilisateurs pourront donc profiter des échanges gratuits pour la paire BTC/TUSD à partir du 22 mars prochain.

👉 Pour aller plus loin – Stablecoin, tout savoir sur ce type de cryptomonnaie

Le TUSD bénéficie d’un regain d’intérêt global

Le stablecoin True USD profite en tout cas d’un regain d’intérêt depuis l’arrêt de l’émission du BUSD, et les déboires récents de l’USDC. Face à un contexte particulièrement volatil pour les stablecoins dollar, la communauté crypto dans son ensemble semble avoir rapatrié une partie de sa liquidité sur le TUSD. La capitalisation de ce dernier a en effet grimpé en flèche ces dernières semaines :

Capitalisation du TUSD sur les trois derniers mois

Cela correspond à une augmentation des TUSD en circulation de +115% sur le mois. Le TUSD pourra-t-il jouer dans la même cour que ses concurrents solidement installés ? Cela reste à voir, mais avoir la faveur de Binance peut être particulièrement utile dans l’écosystème crypto.

Sources : Binance, CoinGecko

