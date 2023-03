L'USDC de Circle voit sa capitalisation boursière chuter de 10 milliards de dollars en 2 semaines

L'écart entre les deux plus grands stablecoins du marché, l'USDT de Tether et l'USDC de Circle, continue de se creuser depuis le début de mars, et ce largement au profit du premier. L'USDC a récemment perdu son ancrage au dollar, ce qui a entraîné une perte de confiance de certains investisseurs, et ce malgré une intervention du PDG de Circle visant à rassurer sur les réserves de la société.