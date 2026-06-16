Pourquoi la crypto XLM de Stellar s'envole-t-elle de 14 % ?

Ces dernières 24 heures, la cryptomonnaie XLM de Stellar se démarque du reste du marché avec une envolée de plus de 14 %. Que se passe-t-il ?

le 16 juin 2026 à 11:45.

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Vincent Maire

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Le XLM de Stellar grimpe de plus de 14 %

À l’heure de l’écriture de ces lignes, le prix du XLM de Stellar s’envole de 14,2 % au cours des dernières 24 heures, affichant un peu plus de 0,22 dollar l’unité.

À la fin du mois de mai, nous étions revenus sur un partenariat d’envergure avec la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), concernant le développement d’une plateforme de tokenisation d’actions de l’indice Russell 1 000 et d’ETF. Propulsée par la Depository Trust Company (DTC), une filiale de la DTCC, ladite plateforme est censée voir le jour au premier semestre de 2027.

Alors que le cours du XLM était en grande difficulté, cette annonce a créé une nouvelle dynamique, semblant relancer le cours du token, qui repart aujourd’hui à la hausse après une correction de 39 % :

Cours du XLM en données quotidiennes

Cours du XLM en données quotidiennes

 

💡 Tout savoir sur Stellar (XLM)

Concernant la hausse du jour, la DTCC a annoncé lundi qu’elle s’apprêtait à faire « une démonstration en direct de la tokenisation en utilisant des actifs détenus à The Depository Trust Company (DTC) ». Toutefois, elle n’a pas mentionné Stellar dans cette annonce et le véritable catalyseur de ce mouvement se trouve du côté d’un partenariat avec Zebec Network.

En effet, il s’agit d’un logiciel de paie en stablecoins, qui s’ouvre désormais au réseau Stellar :

blockquote icon

La paie d'entreprise est maintenant disponible sur Stellar. La plateforme de paie de niveau entreprise de Zebec, dotée d'un tout nouveau tableau de bord conçu pour les responsables RH supervisant de grandes équipes mondiales, permet aux employeurs de payer leurs employés et contractants en stablecoins transfrontalièrement.

Nous pouvons le constater sur le graphique plus haut : les cours peuvent rapidement repartir à la baisse après une annonce, compte tenu de la volatilité du moment. Toutefois, force est de constater que ces derniers temps, le XLM se démarque de la majorité des altcoins, alors que le bear market s'installe.

👉 Dans l'actualité également — La Banque du Japon relève ses taux à un niveau inédit depuis 31 ans – Les cryptos en danger ?

En matière de valeur hébergée sur le réseau, les données de RWA.xyz rapportent 2,79 milliards de dollars sur Stellar. Depuis le début de l’année, cela représente une progression de 255 %, ainsi qu’une hausse de 20 % depuis l’annonce de la DTCC.

En attendant, avec une capitalisation de 7,3 milliards de dollars, le XLM pointe à la 16e place du classement crypto de CoinGecko.

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Sources : TradingView, X, RWA.xyz

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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