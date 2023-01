Pourquoi le Bitcoin (BTC) s’échange-t-il à 37 000 dollars au Nigeria ?

Au Nigeria, le Bitcoin s’échange à l’équivalent de 37 000 dollars environ. Tandis que cela représente une prime de près de 38 % par rapport à son cours « officiel », tentons de comprendre comment cela est possible.

Un Bitcoin à 37 000 dollars au Nigeria

Si pour la majeure partie des investisseurs en cryptomonnaies, le Bitcoin (BTC) navigue actuellement autour de 23 100 dollars, il en est tout autre au Nigeria. Et pour cause, si l’on se fie à des plateformes comme Paxful ou NairaEx, il s’échange à un prix d’un peu plus de 17 millions de nairas (NGN) suivant les sources, soit environ 37 000 dollars. Ceci représente donc une prime de près de 38 % en comparaison du cours « mondial » du BTC.

Premièrement, il convient de préciser comment une telle décorrélation a pu arriver. Il est en effet plus difficile pour les Nigérians d’accéder à la liquidité des grands exchanges mondiaux tels que Binance notamment. En effet, il semblerait qu’il ne soit possible d’utiliser cette plateforme localement que pour ses services peer-to-peer.

Par extension, s’il est difficile pour les Nigérians d’accéder aux marchés mondiaux, les obligeant alors à se tourner vers des marchés locaux, il est également plus difficile aux acteurs internationaux de trader sur des marchés nigérians. Cela signifie donc que s’il se produit une décorrélation, les opportunités d’arbitrages sont plus difficiles à saisir qu’elles ne le seraient entre Kraken en Coinbase par exemple, permettant ainsi à ces écarts de prix de durer.

👉 Pour aller plus loin – Retrouvez notre guide pour acheter du Bitcoin (BTC)

La plateforme qui simplifie le trading Acheter des cryptos en quelques minutes

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Pourquoi les Nigérians se tournent-ils vers le Bitcoin ?

La Banque centrale du Nigeria (CBN) mène actuellement une politique visant à numériser son économie. Rappelons tout de même qu’avec 219 millions d’habitants en 2022, le Nigeria est le pays le plus peuplé d’Afrique et le septième à sixième pays au monde comptant le plus d’habitants.

Par ailleurs, la CBN a imposé des limites de retraits le 6 décembre dernier. Ainsi, les retraits aux distributeurs automatiques sont plafonnés quotidiennement et sur une base hebdomadaire à respectivement 20 000 et 100 000 NGN. Au taux de change actuel, cela représente 43 et 217 dollars.

De plus, la Banque centrale a changé ses billets et les habitants du pays ont jusqu’au 10 février prochain pour changer leurs anciens billets contre des nouveaux. Ajoutons à cela que l’indice des prix à la consommation (CPI) du pays a affiché un taux d’inflation particulièrement élevé à 21,34 % pour le mois de décembre 2022.

Tous ces éléments sont alors autant d’arguments en faveur des cryptomonnaies, qui permettent de détenir réellement son argent quand dans le même temps, une banque centrale peut faillir à sa mission.

👉 Dans l’actualité également – Pourquoi la difficulté de minage de Bitcoin (BTC) vient-elle d’atteindre un nouveau record ?

Cryptoast lance sa 1ère collection de NFT Des NFT associés à un journal papier collector 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Sources : Trading Economics ; Paxfull, CBN

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.