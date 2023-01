Pourquoi la difficulté de minage de Bitcoin (BTC) vient-elle d'atteindre un nouveau record ?

Le réseau Bitcoin (BTC) vient de procéder à un nouvel ajustement de la difficulté de minage. Il est désormais plus difficile que jamais de produire un BTC. On se penche sur les raisons de cette progression.

La difficulté de minage de Bitcoin (BTC) atteint un nouveau record

Dans la journée d’hier, la difficulté de minage de Bitcoin (BTC) a été ajustée à la hausse, prenant +4.68%. Cette progression, qui se fait toutes les deux semaines, permet au réseau d’ajuster à quel point il est difficile de miner un bloc. Et cette fois, la difficulté de minage a atteint un record absolu :

La progression de la difficulté de minage de Bitcoin depuis 1 an

Cet ajustement permet de maintenir le même délai de production de blocs, quel que soit le nombre de mineurs sur le réseau, et le hashrate qu’ils produisent. Une difficulté de mining plus élevée permet également de mieux sécuriser Bitcoin : cela rend une éventuelle attaque du réseau plus coûteuse.

Cette augmentation de la difficulté de minage indique qu’il y a plus de hashrate produit par les mineurs, et donc que ces derniers sont en train de revenir après avoir connu une année 2022 particulièrement difficile. Le cours du BTC, qui progresse depuis le début de l’année, leur permet en effet d’être de nouveau rentables. On note cependant que la difficulté de minage a tendance à évoluer à la hausse historiquement, et ce même lorsque le cours du BTC connaît de longues périodes de creux.

👉 Pour aller plus loin, retrouvez notre guide – C’est quoi le mining ?

Découvrez eToro

Le Bitcoin continue d’évoluer à la hausse

Toujours est-il que la plus grande cryptomonnaie affiche une forme remarquée ces dernières semaines. Le BTC a franchi le seuil symbolique des 20 000 dollars en milieu de mois, et a atteint hier 23 900 dollars :

L’envolée du BTC depuis le début du mois de janvier

👉 A lire sur le même sujet – Goldman Sachs couronne le Bitcoin (BTC) en tant que meilleur actif du moment

Sur le mois, la plus grande cryptomonnaie progresse de +42%. C’est un répit bienvenu après des chutes très marquées et successives tout au long de l’année qui vient de s’achever. Selon notre analyste Tagado, la prochaine zone de résistance à casser sera située autour des 24 400 dollars pour le BTC. Y parviendra-t-il ? Le retour des mineurs vient en tout cas appuyer un sentiment positif pour le réseau, qui en avait besoin.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast lance sa 1ère collection de NFT Des NFT associés à un journal papier collector 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.