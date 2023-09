Royaume-Uni : pourquoi la banque Chase UK a-t-elle interdit les achats de cryptomonnaies ?

Au Royaume-Uni, la banque Chase UK a décidé d’interdire les achats de cryptomonnaies, et les transferts vers des plateformes liées aux cryptos. Qu’est-ce qui a motivé ce choix ?

Chase UK interdit les achats de cryptomonnaies pour ses clients

Chase UK est une branche de l’institution JPMorgan. Mais malgré l’ouverture relative de sa maison-mère au secteur, la banque britannique a décidé d’interdire purement et simplement les achats de cryptomonnaies. Elle a envoyé un email à ses clients hier : ceux-ci ne pourront plus payer pour des cryptomonnaies avec leur carte bancaire, et les virements vers les plateformes d’échange sont également interdits.

La décision entrera en vigueur le 16 octobre prochain. Chase UK justifie ce choix par la protection des consommateurs. Dans son communiqué, elle explique ainsi :

« Nous avons observé une augmentation des arnaques aux cryptomonnaies qui visent des consommateurs britanniques. »

Les clients de Chase UK qui comptent continuer à investir dans les cryptomonnaies sont par ailleurs invités à choisir une autre banque :

« Si vous souhaitez quand même investir dans les actifs crypto, vous pouvez essayer d’utiliser une banque différente ou fournisseur de services. Mais soyez prudents, car vous pourriez perdre votre argent si le paiement s’avère être lié à une arnaque. »

👉 Pour aller plus loin – Top 7 des banques les plus crypto-friendly en France

Binance : 10 % de réduction sur vos frais

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Les banques du Royaume-Uni frileuses en ce qui concerne les cryptomonnaies

Chase UK n’est pas la première banque du Royaume-Uni à limiter ses services en ce qui concerne les achats de cryptomonnaies. En 2022, Santander avait interdit les transferts vers les plateformes d’échange. Plus récemment, le géant HSBC avait interdit à ses clients britanniques d’acheter des cryptomonnaies par carte bancaire. La Natwest avait également suivi l’exemple au début d’année.

L’environnement réglementaire du Royaume-Uni est généralement jugé dur par les sociétés crypto. C’est notamment le cas de Binance, qui a choisi de cesser de proposer des dépôts et retraits en fiat sur le territoire. La décision de Chase UK n’est donc pas entièrement une surprise dans un pays qui a montré sa grande méfiance des cryptomonnaies au fil des années.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché

Source : Financial Times

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.