Pourquoi l'altseason des cryptos ne vient pas ? Analyse on-chain avec Prof. Chaîne

L'altseason que tant attendent peine à se manifester. Le Bitcoin est mis en cause, absorbant une part majeure des capitaux sans laisser d'espace aux autres cryptomonnaies. Analyse on-chain de la situation et de ce qui se dessine pour le marché crypto.

Le Bitcoin en pôle position

Bonjour à toutes et à tous. Suite à la reprise haussière du marché en avril, la dominance du BTC a continué de progresser sans montrer de signes de ralentissement sérieux.

Cet indicateur est en hausse structurelle depuis 2023, indiquant que la capitalisation du BTC occupe une part de plus en plus importante dans la capitalisation totale du secteur crypto.

La chute récente, notamment due à la surperformance temporaire de l'ETH, semble s'estomper, confirmant que le BTC n'offre que peu de place aux altcoins et attire la majorité des capitaux entrants.

Figure 1 : Dominance du BTC

Transformez les crashs crypto en opportunités 🚀 Recevez 7 conseils exclusifs pour réussir là où 90% échouent ! S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Polarisation des capitaux

Sur les marchés, l'augmentation de la capitalisation d'un actif signifie qu'un apport de capital extérieur s'est manifesté. Il est possible d'identifier de telles entrées de capitaux vers le BTC depuis avril, avec près de 10 milliards de dollars entrants par jour actuellement.

L'ETH n'attire toutefois pas les capitaux d'une manière aussi durable et signale même une baisse d'intérêt au cours des derniers jours, avec des entrées quotidiennes proches d'un milliard de dollars.

Ce ralentissement de l'ETH explique en partie le rebond haussier de la dominance du BTC, aucun concurrent notable ne parvenant à se mesurer à lui en matière de capitalisation.

Figure 2 : Flux de capitaux net pour le BTC et l'ETH

L'étude des flux des ETF Spot US nous aide ici à définir des profils de demande institutionnelle pour le BTC et l'ETH. Concernant le BTC, des vagues de capitaux continues s'expriment depuis avril, suggérant que les institutionnels lui confèrent un intérêt soutenu.

📈 Découvrez notre sélection des meilleures plateformes de trading de perpetuals

Les volumes d'entrées de BlackRock et Fidelity ont initié le mouvement et exercent encore une demande spot de plusieurs milliers de BTC par jour (~ 109 millions de dollars).

Figure 3 : Flux de capitaux net des ETF BTC spot

Pour l'ETH, des vagues de capitaux décroissantes ont été enregistrées, suggérant que les institutionnels ne possèdent qu'un intérêt modéré après son récent rebond.

Dans l'ensemble, les pics de demande spot pour l'ETH diminuent depuis décembre et la pression d'achat des ETF est proche de 10 000 ETH par jour (~ 26 millions de dollars).

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Le BTC attire donc 5 fois plus de capitaux que l'ETH, siphonnant les capitaux institutionnels sans commune mesure depuis le lancement des ETF spot sur les cryptomonnaies aux États-Unis.

Figure 4 : Flux de capitaux net des ETF ETH spot

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Performance sectorielle

Afin de définir quels secteurs d'activité ont capté le plus de capitaux récemment, nous pouvons mesurer les performances relatives de différents champs d'application des cryptomonnaies.

Les graphiques suivants présentent une comparaison des performances entre le BTC, l'ETH et les différents secteurs altcoins au cours des 3 derniers mois.

Alors que le BTC (en jaune) reste manifestement en tête avec une hausse de +28 %, les meilleures performances sectorielles concernent les memecoins et les actifs tokenisés, qui ont en moyenne augmenté de 20 %.

Figure 5 : Performances des différentes cryptos

La performance de l'ETH se trouve au même niveau que les tokens d'exchange et de gaming, avec des performances allant de +8 % à +1 %. De plus, il semble que les tokens liés aux protocoles de Layer 1 ont enregistré la plus forte sousperformance, d'à peu près -45 %.

Dans l'ensemble, le BTC reste clairement l'actif favori des capitaux entrants et ne laisse que peu de place aux autres secteurs.

Figure 6 : Performances relatives des secteurs crypto

Tradez la volatilité crypto de manière décentralisée avec dYdX

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Synthèse de cette analyse on-chain sur l'Ether

Suite à la reprise haussière du marché en avril, la dominance du BTC a continué de progresser sans montrer de signes de ralentissement sérieux. Ce dernier n'offre que peu de place aux altcoins et attire la majorité des capitaux entrants. L'ETH peine à attirer les investisseurs de manière aussi durable et signale même une baisse d'intérêt au cours des derniers jours. Les meilleures performances sectorielles concernent les memecoins et les actifs tokenisés, qui ont en moyenne augmenté de +20 %, tandis que les tokens liés aux protocoles de Layer 1 ont enregistré la plus forte sousperformance, d'à peu près -45 %.

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Academy, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sources – Figures 1 à 6 : Glassnode

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital