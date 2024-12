Une pool de minage pourrait avoir censuré des transactions Bitcoin – Que savons-nous ?

2 transactions Bitcoin auraient été censurées par F2Pool, selon l’outil « miningpool-observer ». Cet événement relance le débat sur la résilience de Bitcoin face à la censure et pose une question fondamentale : les pools de minage détiennent-elles un pouvoir trop grand sur le réseau ?

À quel point Bitcoin est-il résilient face à la censure ?

L’une des motivations initiales derrière la création de la blockchain Bitcoin était d’établir un réseau d’échange de valeur résistant à la censure. Dans sa forme actuelle, bien que la censure ne soit pas strictement impossible, son impact reste limité et il serait difficile qu’elle détruise la confiance des utilisateurs et détenteurs de BTC.

En pratique, si un mineur choisit de censurer une transaction, c’est-à-dire de ne pas l’inclure volontairement dans son bloc, un autre mineur honnête pourra l’ajouter dans un bloc ultérieur. Ce mécanisme assure la résilience du réseau, à condition qu’une majorité des mineurs reste honnête, c'est la célèbre limite des 51 %.

🌐 Pour aller plus loin sur le sujet : Qu'est-ce qu'une attaque des 51 % ou double-spending ?

Ainsi, la censure de quelques transactions n’est pas critique et ne menace pas la continuité du réseau. Par exemple, au mois de novembre 2023, une pool de minage a censuré 2 transactions Bitcoin en appliquant un filtre conforme aux exigences de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis.

Quelques heures plus tard, sous la pression de la communauté et des mineurs, la pool a retiré ce filtre, illustrant la résilience du réseau et démontrant que le pouvoir reste entre les mains des mineurs, et non des pools de minage.

Répartition du hashrate de Bitcoin entre les pools de minage

La blockchain Ethereum, en revanche, fonctionne depuis septembre 2022 avec plus de 25 % de ses blocs conformes aux règles de l’OFAC. Ce taux a atteint un pic de 78 % en novembre 2022 et s’est stabilisé au-dessus de 50 % au cours des derniers mois.

Depuis septembre 2024, entre 51 % et 68 % des blocs Ethereum sont conformes aux exigences de l’OFAC. Cette majorité pourrait permettre à l’OFAC ou aux autorités étatsuniens d’imposer aux validateurs de rejeter systématiquement les blocs non conformes, censurant ainsi les transactions et « slashant » les validateurs honnêtes.

Un scénario similaire pourrait également arriver à la blockchain Bitcoin.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

2 transactions Bitcoin auraient été censurées par F2Pool

Ce week-end, l’outil « miningpool-observer », développé par l’analyste on-chain connu sous le pseudonyme B10c, a révélé que 2 transactions auraient potentiellement été censurées par la pool de minage F2Pool.

Cet outil surveille en continu la mempool, là où les transactions en attente de confirmation sont stockées, et reconstitue le modèle théorique de chaque bloc, c’est-à-dire sa composition supposée, afin de détecter si une transaction a pu être écartée volontairement.

📰 À lire également dans l'actualité – Le groupe BPCE peut désormais proposer des cryptomonnaies à ses clients

Plusieurs raisons pourraient expliquer l’absence des transactions entre le bloc attendu par B10c et celui miné par F2Pool. Ces transactions ont pu être propagées tardivement au nœud de F2Pool, ou bien la pool a pu privilégier l’inclusion d’une de ses propres transactions avec des frais moindres.

Détails d'une des transactions censurées

Bien qu'il soit encore difficile de déterminer ce qu'il s'est réellement passé, le fait que cet événement se soit produit 2 fois en quelques jours avec la même pool reste suffisamment rare pour être noté.

Même si F2Pool avait effectivement mis en place un filtre sur son nœud, l’impact global sur le réseau resterait limité, car la pool ne représente que 9,45 % du hashrate, bien loin des 51 % nécessaires pour une attaque ou des 54 % de blocs censurés observés sur Ethereum au cours des 30 derniers jours.

Téléchargez Bitstack et gagnez 5 € en Bitcoin avec le code CRYPTOAST5 *

* Après avoir épargné pour 100 € d'achat de BTC

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : miningpool.observer

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital