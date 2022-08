Polygon (MATIC) débarque sur le protocole Seaport de la plateforme OpenSea

OpenSea, la plus grande place de marché pour les tokens non fongibles (NFTs) en termes de volume, a annoncé que son protocole Seaport intégrerait désormais Polygon ainsi que les paiements en tokens MATIC.

Starting today, we will begin using Seaport for all new listings and offers on Polygon! We’re excited to start using Seaport across multiple blockchains to improve the experience for everyone on OpenSea.

Here’s what you can expect with this move to Seaport ↯

— OpenSea (@opensea) August 30, 2022