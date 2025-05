Il pourrait bientôt être plus risqué de ne pas avoir de Bitcoin que d’en posséder, selon BlackRock

Alors que le Bitcoin se déconnecte peu à peu des actions technologiques, BlackRock estime que son comportement en marché le rend plus attrayant. Pour l’entreprise, cette évolution pourrait transformer l’image de la cryptomonnaie auprès des investisseurs institutionnels.

La décorrélation du Bitcoin, de quoi intéresser les institutionnels ?

Le Bitcoin serait-il en train de devenir un nouvel actif refuge ? C’est ce que semble penser Robbie Mitchnick, responsable des actifs numériques chez BlackRock. Lors de la conférence Token2049 organisée à Dubaï cette semaine, relayée par DL News, il a expliqué que la clé de l’adoption institutionnelle réside dans la manière dont la première cryptomonnaie réagit aux turbulences du marché.

La corrélation entre le Bitcoin et les actions technologiques va être un moteur absolument critique. Si le Bitcoin se comporte comme une action technologique, ce n’est pas très intéressant pour les institutions.

Mais si la cryptomonnaie montre une faible — voire une négative — corrélation avec les événements extrêmes de baisse des marchés, alors « elle peut devenir un actif de portefeuille très important pour toutes sortes d’investisseurs institutionnels ».

Ce changement de perception a déjà été amorcé, selon Robbie Mitchnick. Dès que Bitcoin a commencé à se décorréler des indices boursiers américains, notamment du Nasdaq, « des institutions ont appelé [BlackRock] pour en savoir plus », assure-t-il. Les investisseurs seraient ainsi à la recherche d'une « monnaie indestructible ».

Cette dynamique semble également confirmer les ambitions plus larges de BlackRock, qui multiplie les nouveaux projets – tokenisation d'actifs ou d'obligations du Trésor, ETF Bitcoin, etc. – autour des actifs numériques.

Vers une nouvelle ère pour l’adoption du Bitcoin

BlackRock est le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, avec quelque 12 000 milliards de dollars sous gestion. Son PDG, Larry Fink, qualifie régulièrement le Bitcoin d’« or numérique », potentiellement plus puissant que le dollar ou les métaux, selon lui. Une image qui séduit les investisseurs en quête d’un abri contre l’inflation et les chocs de marché.

L’un de ses produits phares, l’ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT), a d’ailleurs récolté 57 milliards de dollars depuis son lancement en janvier 2024, ce qui en fait le leader du secteur.

Selon le spécialiste Eric Balchunas, analyste chez Bloomberg et animateur du panel de Token2049, IBIT est « probablement celui utilisé directement par les grandes institutions elles-mêmes ».

Pour les institutionnels, l’enjeu est clair : si le Bitcoin poursuit sa trajectoire en s’émancipant des dynamiques traditionnelles des actifs à risque, il deviendra non seulement attrayant, mais surtout un incontournable des portefeuilles. C'est en tout cas ce qu'assure Robbie Mitchnick à nos confrères : « Le questionnement ne sera plus ‘Est-ce trop risqué pour nous ?’ mais ‘Est-ce qu’il ne devient pas risqué de ne pas en détenir ?’ » ose-t-il anticiper.

Source : DL News

