Baisse du Bitcoin : c'est le moment de récupérer les bonus offerts par les plateformes

50 € en Bitcoin offerts simplement en créant un compte sur une plateforme d'échange ? Avec un Bitcoin en forte baisse, les bonus d'inscription proposés par les plateformes permettent aujourd'hui d'accumuler plus de BTC qu'il y a quelques mois. On vous explique pourquoi il faut en profiter maintenant et où trouver les meilleures offres.

Un Bitcoin au plus bas depuis plusieurs mois

Le marché des cryptomonnaies traverse une véritable crise. Le prix du Bitcoin s'échange autour de 63 000 dollars, soit environ 55 000 euros. En seulement 30 jours, le BTC a perdu près de 22 % de sa valeur, et plus de 42 % sur un an. La reine des cryptomonnaies évolue désormais à plus de 50 % sous son sommet d'octobre 2025 de 126 000 dollars.

Le sentiment de marché étant au plus bas, c'est précisément ce qui rend la période intéressante pour les investisseurs qui raisonnent à long terme et qui en profitent pour accumuler des BTC.

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Un bonus en euros = plus de BTC quand le cours est bas

La plupart des plateformes crypto offrent des bonus d'inscription à leurs utilisateurs exprimés en valeur fiat (par exemple « 25 € en BTC »). Or, avant réception du bonus, le montant en euros est converti en Bitcoin au cours du jour. Plus le prix du BTC est bas au moment où vous touchez le bonus, plus vous recevez de satoshis.

Exemple concret avec un bonus de 50 € :

Près de son sommet (BTC à 107 662 €, son plus haut historique), 50 € représentaient environ 0,00046 BTC ;

; Aujourd'hui (BTC à 55 000 €), les mêmes 50 € représentent environ 0,00091 BTC.

Soit environ deux fois plus de BTC pour un bonus d'un montant identique. Et si l'on conserve ces BTC sans les revendre, leur valeur en euros augmente mécaniquement si le cours remonte : dans l'hypothèse d'un retour vers le sommet précédent, la valeur du bonus pourrait approcher le double de son montant initial.

Évidemment, rien n'est garanti : les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et le cours peut tout aussi bien continuer de baisser. L'idée n'est pas de spéculer, mais de profiter d'un cadeau « gratuit » à un moment où il permet d'accumuler davantage de BTC.

Si cela vous intéresse, découvrez tous les bonus d'inscription proposés par des plateformes crypto régulées en France ou à l'échelle de l'Union européenne (PSCA / MiCA) 👇

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La plupart de ces bonus sont conditionnés à un premier dépôt ou à un volume de trading minimal. Il doit également s'agir d'une première inscription sur la plateforme. Pensez à vérifier les conditions sur chaque plateforme avant de vous inscrire. Certaines offres concernent également des stablecoins ou des monnaies fiat (EUR, USD), qui peuvent être utilisés après réception pour acheter du Bitcoin.

Comment récupérer votre bonus ?

Créez un compte sur la plateforme de votre choix via le lien correspondant dans le tableau ci-dessus ;

Vérifiez votre identité (KYC) et remplissez la condition indiquée (premier dépôt, volume de trading minimal, etc.) ;

Recevez votre bonus en BTC, puis conservez-le, réinvestissez-le ou vendez-le selon votre stratégie.

👉 Découvrez aussi notre guide : Quelle plateforme choisir et comment faire pour acheter du Bitcoin ?

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Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.