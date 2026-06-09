Baisse du Bitcoin : c'est le moment de récupérer les bonus offerts par les plateformes

50 € en Bitcoin offerts simplement en créant un compte sur une plateforme d'échange ? Avec un Bitcoin en forte baisse, les bonus d'inscription proposés par les plateformes permettent aujourd'hui d'accumuler plus de BTC qu'il y a quelques mois. On vous explique pourquoi il faut en profiter maintenant et où trouver les meilleures offres.

le 9 juin 2026 à 10:30.

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Clément Wardzala

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Un Bitcoin au plus bas depuis plusieurs mois

Le marché des cryptomonnaies traverse une véritable crise. Le prix du Bitcoin s'échange autour de 63 000 dollars, soit environ 55 000 euros. En seulement 30 jours, le BTC a perdu près de 22 % de sa valeur, et plus de 42 % sur un an. La reine des cryptomonnaies évolue désormais à plus de 50 % sous son sommet d'octobre 2025 de 126 000 dollars.

Le sentiment de marché étant au plus bas, c'est précisément ce qui rend la période intéressante pour les investisseurs qui raisonnent à long terme et qui en profitent pour accumuler des BTC.

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Un bonus en euros = plus de BTC quand le cours est bas

La plupart des plateformes crypto offrent des bonus d'inscription à leurs utilisateurs exprimés en valeur fiat (par exemple « 25 € en BTC »). Or, avant réception du bonus, le montant en euros est converti en Bitcoin au cours du jour. Plus le prix du BTC est bas au moment où vous touchez le bonus, plus vous recevez de satoshis.

Exemple concret avec un bonus de 50 € :

  • Près de son sommet (BTC à 107 662 €, son plus haut historique), 50 € représentaient environ 0,00046 BTC ;
  • Aujourd'hui (BTC à 55 000 €), les mêmes 50 € représentent environ 0,00091 BTC.

Soit environ deux fois plus de BTC pour un bonus d'un montant identique. Et si l'on conserve ces BTC sans les revendre, leur valeur en euros augmente mécaniquement si le cours remonte : dans l'hypothèse d'un retour vers le sommet précédent, la valeur du bonus pourrait approcher le double de son montant initial.

Évidemment, rien n'est garanti : les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et le cours peut tout aussi bien continuer de baisser. L'idée n'est pas de spéculer, mais de profiter d'un cadeau « gratuit » à un moment où il permet d'accumuler davantage de BTC.

Si cela vous intéresse, découvrez tous les bonus d'inscription proposés par des plateformes crypto régulées en France ou à l'échelle de l'Union européenne (PSCA / MiCA) 👇

Les meilleurs bonus d'inscription du moment

Plateforme Condition à remplir Bonus offert En profiter
eToro Effectuer un dépôt de 10 000 $ ou plus Jusqu'à 500 $ offerts

Jusqu'à 500 $ offerts avec eToro

Bitvavo Trader pour 100 € d'actifs dans les 7 jours après votre inscription 25 €

25 € offerts avec Bitvavo

Kraken Trader pour 100 € d'actifs 15 € en BTC

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IG Passer un premier ordre d'un montant minimum de 25 € 25 € en BTC

25 € en BTC offerts avec IG

Finst Trader au moins 1000 € dans le mois en cours lors de votre inscription 20 € en BTC

20 € en BTC offerts avec Finst (code FINST20)

SwissBorg Remplir le défi (variable selon le pays et la récompense obtenue) 50 € en BTC

Jusqu'à 50 € offerts avec SwissBorg (code cryptoast)

Binance Tier 1 : Effectuer un dépôt de 100 $ ou plus et tradez plus de 3 000 $

 

[...]

 

Tier 7 : Effectuer un dépôt de 20 000 $ ou plus et tradez pour plus de 50 000 $

 Selon le tier, de 100 à 19 800 $ offerts

Jusqu'à 19 800 $ offerts avec Binance

Bybit Déposer 100 € dans les 4 jours suivant votre inscription 50 € en BTC

50 € en BTC offerts avec Bybit

Coinbase Effectuer un premier trade 15 € en BTC

15 € en BTC offerts avec Coinbase

Revolut Dépenser 0,01 € dans un délai d'un mois après l'ouverture de votre compte 20 €

20 € offerts avec Revolut

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La plupart de ces bonus sont conditionnés à un premier dépôt ou à un volume de trading minimal. Il doit également s'agir d'une première inscription sur la plateforme. Pensez à vérifier les conditions sur chaque plateforme avant de vous inscrire. Certaines offres concernent également des stablecoins ou des monnaies fiat (EUR, USD), qui peuvent être utilisés après réception pour acheter du Bitcoin.

Comment récupérer votre bonus ?

  • Créez un compte sur la plateforme de votre choix via le lien correspondant dans le tableau ci-dessus ;
  • Vérifiez votre identité (KYC) et remplissez la condition indiquée (premier dépôt, volume de trading minimal, etc.) ;
  • Recevez votre bonus en BTC, puis conservez-le, réinvestissez-le ou vendez-le selon votre stratégie.

👉 Découvrez aussi notre guide : Quelle plateforme choisir et comment faire pour acheter du Bitcoin ?

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Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

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Clément a investi dans le Bitcoin en 2017 et suit depuis 9 ans l'évolution de l'écosystème crypto. Devenu directeur de publication de Cryptoast, il s'efforce de rendre ces sujets accessibles au plus grand nombre à travers des contenus rigoureux, pédagogiques et approfondis. Il a publié plus de 2 000 articles couvrant le Bitcoin, les autres cryptomonnaies, les plateformes d'échange, les wallets, la DeFi et la fiscalité des crypto-actifs. Il est co-auteur du livre Bitcoin et autres cryptomonnaies, publié aux éditions Larousse, un ouvrage de référence destiné à vulgariser les mécanismes de la blockchain et des cryptoactifs auprès du grand public francophone. Il a également collaboré avec la banque Delubac & Cie à la réalisation de fiches pédagogiques sur les cryptomonnaies. Grâce à une équipe dévouée et passionnée, Cryptoast est devenu une référence incontournable du secteur francophone, fournissant des analyses approfondies et des informations pertinentes pour tous les passionnés et curieux de l'univers des cryptomonnaies et de la blockchain.

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