L'un des plus importants fabricants de distributeurs de Bitcoin (BTC) fait son entrée en bourse

Bitcoin Depot, la plus grande marque de distributeurs de Bitcoin (BTC) d'Amérique du Nord, va faire son entrée en bourse dans le cadre d'une fusion SPAC à 885 millions de dollars. La société détient actuellement plus de 7 000 distributeurs répartis aux États-Unis et au Canada et détient actuellement plus de 19 % des parts de marché globales.

