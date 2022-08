La plateforme de NFTs Magic Eden débarque sur la blockchain Ethereum (ETH)

Magic Eden, la plus importante plateforme de tokens non fongibles (NFTs) sur la blockchain Solana (SOL), va mettre ses services à disposition des créateurs d'Ethereum (ETH). Une fonction bientôt en beta permettra notamment d'acheter des collections Ethereum en SOL et vice-versa, et une collection cross-chain, IZU, est déjà prévue dans les semaines à venir.

Copié https://cryptoast.fr/plateforme-nfts-magic-eden-debarque-blockchain-ethereum/

Cacher le player