Pire que la bulle Internet – Peter Schiff alerte sur la correction à venir sur les cryptomonnaies

L’économiste Peter Schiff estime que les cryptomonnaies vont connaître un krach pire que la bulle Internet des années 2000. Il alerte également sur l’intelligence artificielle.

le 6 novembre 2025 à 17:00.

1 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Pire que la bulle Internet – Peter Schiff alerte sur la correction à venir sur les cryptomonnaies
Peter Schiff réitère ses avertissements concernant le Bitcoin

Peter Schiff est un critique historique du Bitcoin, estimant que la cryptomonnaie est inutile face à l’or. Face à la chute récente des cours, il estime que la tendance va s’accélérer :

blockquote icon

Les pertes que subiront les HODLers de Bitcoin et les investisseurs crypto seront stupéfiantes. Plus d’argent sera perdu dans cette bulle que lors de l’explosion de la bulle des dot-coms. Mais si cela signale une aversion générale pour le risque, attention : la bulle de l’IA, encore plus grande, pourrait éclater à son tour.

Cela fait plusieurs années que Peter Schiff prédit le déclin imminent du Bitcoin, jusque là sans succès. Mercredi, l’économiste estimait que le passage bref du BTC sous les 100 000 dollars était annonciateur d’un vrai bear market :

blockquote icon

Le Bitcoin est finalement passé sous les 100 000 dollars. Mais la chute la plus importante concerne l’Ether, qui est sur le point de passer sous les 3 000 dollars. […] L’Ether a déjà perdu l’ensemble de ses gains de 2025. Le Bitcoin abandonnera bientôt, lui aussi, tous ses gains de 2025.

💡 Pour aller plus loin – Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin ?

Malgré les alertes de Peter Schiff, le Bitcoin se maintient à ce stade dans un range situé autour des 100 000 dollars. Mais la situation est précaire : il est possible qu’il subisse une correction suite aux plus hauts connus ces derniers mois. Jusqu’où ? Cela reste à voir.

Source : Peter Schiff via X

Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

