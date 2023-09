PayPal lance un service de paiement pour dépenser ses cryptomonnaies

Le géant des paiements PayPal continue d’étoffer ses services liés aux cryptomonnaies. Il propose désormais un moyen de convertir et dépenser automatiquement ses cryptomonnaies, afin de faire des achats chez les marchands. À quoi cette solution ressemble-t-elle et qu’est-ce que cela change ?

Un service de paiement pour les marchands du Web3

PayPal explique qu’il s’agit d’une extension d’un service existant : « PayPal On and Off Ramps ». Le service proposait déjà des achats de cryptomonnaies avec PayPal via Metamask et Ledger. C’est désormais l’inverse qui est proposé : les utilisateurs peuvent convertir leurs crypto-actifs en dollars (USD), qui sont automatiquement ajoutés à leur solde et peuvent être utilisés pour des achats.

Ce que cela veut dire, c’est que les wallets, dApps et places de marchés de tokens non fongibles (NFTs) peuvent désormais transférer leurs fonds de manière rapide :

« Une fois intégrés, les marchands du Web3 pourront contribuer à faire grandir leur base d’utilisateurs en les connectant à l’expérience de paiement proposée par PayPal. »

Pour l’instant, le service n’est proposé qu’aux résidents des États-Unis. Il marque cependant un tournant dans la stratégie de PayPal, qui semble désormais décidé à faire des cryptomonnaies une pierre angulaire de sa stratégie des prochaines années.

PayPal mise sur les cryptomonnaies

Au cours de l’été, le géant des paiements avait déjà frappé un grand coup en proposant son propre stablecoin, le PYUSD. Depuis, d’autres signes d’ouverture ont été notés. En août, PayPal s’associait ainsi au Français Ledger, et un de ses services est désormais intégré à la fonction d’achat de Ledger Live.

Tous ces services seront rassemblés dans un « hub de cryptomonnaies », que PayPal a récemment détaillé. Les utilisateurs disposeront d’un seul lieu pour acheter et vendre leurs cryptomonnaies, les convertir et en recevoir. On note cependant que les utilisateurs n’auront pas accès à leurs cryptomonnaies eux-mêmes, comme le soulignait une communication récente de l’entreprise.

PayPal arrivera-t-il à devenir un géant dans le monde des cryptomonnaies ? Cela reste à voir, car les frais peuvent s’avérer prohibitifs, et il fait face à des concurrents très solidement installés sur le marché. Mais le positionnement du géant n’a bien sûr rien d’anodin, et montre que le secteur continue à séduire malgré le bear market.

Source : PayPal, communiqué

