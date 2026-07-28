S&P 500 trop cher ? Ce trader renommé alerte sur la hausse

Le S&P 500 s’échange à des niveaux records, mais un trader légendaire s’inquiète d’éventuels excès. Paul Tudor Jones met en garde contre une valorisation qui laisse peu d’espoir de gains sur la décennie à venir.

Paul Tudor Jones pas convaincu de l’intérêt d’investir dans le S&P 500

Le milliardaire Paul Tudor Jones, célèbre pour avoir anticipé le krach boursier de 1987, a livré une mise en garde sur la progression du S&P 500 :

Si vous achetez le S&P à sa valorisation actuelle, les rendements à dix ans sont négatifs quand vous achetez avec un PER de 22

Selon lui, l’histoire du S&P 500 confire ce scénario. Soyons clairs : Paul Tudor Jones ne prédit pas un effondrement imminent du marché, mais qu’il juge le contexte actuel comme plus « endetté, que tout ce qu’il a connu… Y compris la crise financière de 2008. Autrement dit, la Bourse est très chère, et il sera difficile de générer des gains à partir de ce niveau.

💡 A lire - Quelles actions acheter pour protéger son capital en cas de crise ?

Cette alerte s’inscrit dans un contexte de valorisations effectivement tendues : le S&P 500 évolue actuellement autour d’un PER proche de 25-26 fois les bénéfices, contre une moyenne historique plus proche de 16-17 fois depuis le début des années 2000.

La raison est simple : il existe actuellement une concentration extrême de l’indice sur quelques méga-capitalisations technologiques (Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Meta), dont les dépenses massives en infrastructures IA soutiennent les attentes de croissance.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

La suite fait débat au sein de Wall Street

L’avertissement de Paul Tudor Jones n’est pas isolé : plusieurs entreprises comme Goldman Sachs ont récemment recommandé de diversifier au-delà du S&P 500. Elles soulignent elles aussi que l’indice est historiquement moins performant après des phases de concentration extrême.

D’autres commentateurs restent plus optimistes, misant sur la poursuite du cycle d’investissement en intelligence artificielle et l’assouplissement monétaire de la Fed pour justifier des rendements qui se poursuivent… Mais avec une ampleur peut-être réduite.

🌐 Dans l'actualité - Strategy rachète ses actions STRC après avoir dilué ses actionnaires MSTR de 544 millions de dollars

Selon les prévisions de Factset, les bénéfices par action des entreprises du S&P 500 devraient progresser de 37.9 % au deuxième trimestre. Un chiffre stupéfiant, qui montre l’engouement démesuré autour des technologies d’IA.

Parier sur la baisse du S&P500 avec IG.com (compte démo disponible)

Source : Vivek Sen

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.