« Pas une interprétation raisonnable » – Face à la SEC, Dash montre les dents

Kraken, Coinbase, Binance US, et maintenant Bittrex… Les plateformes d’échange de cryptomonnaies sont dans le viseur d’une SEC particulièrement hostile ces dernières semaines. Son président Gary Gensler l’affirme : les entreprises de ce type proposent des titres financiers « securities » non régulés, et elles doivent donc rentrer dans le rang.

Vraiment ? C’est toute la question que pose l’écosystème crypto face à un régulateur qui semble faire du zèle. Parmi les securities vendues par Bittrex, il y aurait ainsi OMG Network (OMG), Algorand (ALGO), Monolith (TKN), NAGA (NGC) et IHT Real Estate Protocol (IHT), ainsi que Dash. Et cette dernière vient de faire savoir ce qu’elle pensait de l’interprétation de la SEC :

The US Securities and Exchange Commission (SEC) is suing Bittrex for what they allege is selling illegal securities. One of the assets listed was #Dash 😯

There's no reasonable interpretation that would call Dash a security. Let's break down what this means👇

1/11

— Dash⚡💵 (@Dash_Community) April 17, 2023