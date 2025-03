Un particulier mine un bloc Bitcoin et gagne 250 000 dollars avec un petit ordinateur

Alors que le minage de Bitcoin est souvent jugé inaccessible aux particuliers, un amateur vient de prouver le contraire. Avec un simple Bitaxe, un ordinateur de minage low cost, il a réussi à miner un bloc et à toucher la récompense de 3,15 BTC, soit près de 250 000 dollars. Coup de chance ou véritable avancée pour la décentralisation du réseau ?

Contrairement aux idées reçues, le minage de Bitcoin est accessible à tous

Avec l'émergence des blockchains reposant sur un mécanisme de preuve d’enjeu, ou Proof of Stake (PoS) en anglais, de nombreux médias et influenceurs ont soutenu que ce consensus était plus sûr et plus décentralisé que la preuve de travail, ou Proof of Work (PoW), utilisée notamment par Bitcoin. Ils avancent que l’une de ses principales limites réside dans son manque d’accessibilité pour les particuliers.

Il est vrai que miner du Bitcoin chez soi, en tenant compte du coût de l’électricité, était autrefois peu envisageable. Cependant, alors qu’il est difficile, voire impossible, de trouver un système plus décentralisé qu’un marché libre mondial, comme le minage de Bitcoin, l’accessibilité à cette activité n’est aujourd’hui plus un obstacle.

🔋 Pour creuser le sujet : Découvrez comment le minage de Bitcoin influence le secteur de l'énergie

Une initiative menée par des passionnés du minage a donné naissance aux Bitaxes, un projet open source visant à rendre le minage plus accessible. Il permet de diviser les machines de minage industrielles, appelées ASICs, en de plus petits ordinateurs, disponibles à partir de 100 euros.

Un Bitaxe consomme entre 15 et 20 W, soit l’équivalent d’une box Internet, d’un téléviseur en veille ou encore d’un petit ventilateur.

En termes de puissance de minage, ces ordinateurs ne rivalisent pas avec les grandes fermes équipées de centaines, voire de milliers d’ASICs. Cependant, bien que leur capacité soit limitée, 2 personnes ont déjà réussi à miner un bloc Bitcoin avec un Bitaxe.

Dans une approche similaire, les ASICs peuvent être reconvertis en radiateurs électriques. Puisqu’ils transforment près de 100 % de l’électricité consommée en chaleur et leur ventilateur optimise la diffusion thermique. Cela les rend plus efficaces que des radiateurs classiques tout en générant des récompenses en Bitcoin, limitant ainsi la facture énergétique.

Lors du 10ᵉ épisode de Pair à Pair, notre émission audio en direct sur X, nous avons accueilli Jim, fondateur du projet Attakaï. Il y a expliqué comment ces machines peuvent à la fois renforcer le réseau Bitcoin et optimiser la consommation d’électricité à l’échelle individuelle.

Feel Mining : générez des revenus passifs avec vos cryptos

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Il mine un bloc Bitcoin avec une machine valant moins de 200 euros – loterie ou décentralisation ?

Avec ce type d’ordinateurs, 2 options s’offrent à vous : rejoindre une pool de minage pour obtenir des gains quotidiens de quelques centimes, les récompenses étant partagées, ou alors miner en solo, en prenant le risque de ne jamais rien gagner, mais avec la possibilité, un jour, de décrocher un bloc et d’empocher 3,15 BTC, soit environ 250 000 dollars au cours actuel du Bitcoin.

📰 À lire également dans l'actualité – La BCE accélère sur l’euro numérique et souhaite le lancer en octobre 2025

C’est précisément ce qui s’est produit le 24 juillet 2024 avec le bloc numéro 853 742, ainsi que ce lundi avec le bloc numéro 887 212.

Bloc numéro 887 212 miné par un Bitaxe

Les données de CKpool révèlent que ce mineur amateur ne possédait pas 1, mais 6 Bitaxes.

Mais ses machines semblent relativement anciennes, car la pool affichait un hashrate moyen de 860 GH/s sur cette journée et de 2,6 TH/s sur les 7 jours précédents. Or, les modèles récents de Bitaxe sont bien plus puissants, certains dépassant largement le TH/s.

Ne vous méprenez pas : pour un individu, les chances de miner un bloc restent extrêmement faibles. Cependant, la communauté Bitaxe considère que ces mineurs individuels forment une sorte de pool décentralisée. Ainsi, lorsque l’un d’eux trouve un bloc, c’est une victoire collective, non pas récompensée de BTC, mais en contribution à la décentralisation du minage, renforçant ainsi la résilience du réseau.

Maîtrisez le marché crypto en rejoignant Cryptoast Academy

Publicité

Sources : Bitaxe, CKPool, mempool

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital