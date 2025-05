Oubliez les 21 millions : ce BIP propose 2,1 quadrillions de Bitcoins (et il est pris très au sérieux)

S’il y a bien une chose qui ne semble pas près de changer dans Bitcoin, c’est la limite des 21 millions d’unités, fixée par Satoshi Nakamoto dès le lancement de la blockchain en 2009, une règle que tous les utilisateurs et nœuds du réseau acceptent et font respecter.

Pour l’instant, il paraît difficile d’imaginer ce chiffre évoluer, même si certains avancent qu’un manque futur de frais de transaction poserait un problème de sécurité, poussant les utilisateurs à envisager la suppression de cette limite pour réintroduire une récompense fixe en BTC par bloc.

Bien que le problème de sécurité reste à démontrer, le génie de Nakamoto résidant justement dans un consensus capable de s’adapter à la puissance de minage pour sécuriser la blockchain, certains souhaitent déjà modifier les terminologies mises en place par Satoshi et celles adoptées au fil du temps.

Le BIP 177 propose de changer l’unité de base : faire passer l’affichage de 21 millions de Bitcoins à 2,1 quadrillions, en renommant chaque fraction de 0,00000001 BTC en « Bitcoin ».

Extrait du BIP 177

En réalité, le protocole Bitcoin permet déjà de diviser 1 BTC en 100 millions d’unités, communément appelées « satoshis » ou « sats », en hommage à son créateur.

Le BIP 177 propose 3 changements :

Ainsi, le total resterait à 21 millions de BTC, mais chaque BTC représenterait désormais 100 millions de Bitcoins.

L’idée de redéfinir l’unité de base de Bitcoin est discutée depuis plusieurs années. Elle a officiellement fait son entrée dans les BIP en décembre dernier avec le BIP 177, proposé par John Carvalho, PDG de Synonym, l’entreprise à l’origine du wallet BitKit.

Ces derniers jours, la proposition de Carvalho a refait surface, notamment grâce à plusieurs partages de Jack Dorsey, fondateur de Twitter et acteur engagé dans le développement de l’écosystème Bitcoin.

“sats” is definitely the wrong term and is stopping everyday people from acquiring and spending bitcoin.

i agree with @moneyball’s points in this video:https://t.co/y2W4xg4ElU

— jack (@jack) May 16, 2025