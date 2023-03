Ordinals : la marketplace NFT Magic Eden débarque sur la blockchain Bitcoin

Alors que le protocole divise autant qu’il passionne au sein de la communauté Bitcoin (BTC), la marketplace de tokens non fongibles (NFT) Magic Eden a choisi de suivre la tendance en s’ouvrant à cette nouveauté :

Welcome to a new dawn. Magic Eden is now on Bitcoin.

Now, you can safely trade your favorite collectibles on the 1st audited marketplace with $BTC 🤝

Explore 70+ collections on our marketplace: https://t.co/WiYYgIWPG5

Don't forget to follow @MEonBTC! pic.twitter.com/KNCrVFrCTu

— Magic Eden 🪄 (@MagicEden) March 21, 2023