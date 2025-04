OpenAI serait en train de travailler sur un réseau social concurrent de X

Selon The Verge, qui a interrogé des sources proches du projet, OpenAI souhaite mettre en place un réseau social de "microblogging" similaire à X. Sam Altman serait dans une phase de recherche autour de ce nouveau projet, discrètement élaboré au sein de l'entreprise.

Le réseau social d'OpenAI serait pour l'instant construit autour des services de création d'image de ChatGPT. D'après les sources interrogées, le protocole s'articulerait autour d'une fil d'actualité d'images. On ne sait pas à ce stade si ce projet a pour ambition d'être séparé de l'application ChatGPT, ou intégrée.

OpenAI n'est pas la seule à explorer ce domaine. Du côté de Mark Zuckerberg, Meta a déjà pour projet d'intégrer des éléments de réseau social à son assistant d'intelligence artificielle. OpenAI n'a rien confirmé à ce stade, mais Sam Altman avait teasé un éventuel réseau social il y a quelques mois :

ok fine maybe we'll do a social app https://t.co/663VkHN4qB

