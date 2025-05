Nouveau record historique sur les cryptos : leurs mentions dans les dossiers de la SEC explosent

Si les cryptos n’attirent pas l’attention sur l’aspect des prix en ce moment, elles battent toutefois des records à la Securities and Exchange Commission. Et pour cause, l’occurrence des termes associés à la blockchain a explosé dans les dépôts adressés à la SEC. Analysons cela.

Les cryptos battent de nouveaux records dans les dossiers déposés à la SEC

Depuis la victoire de Donald Trump lors de l’élection présidentielle américaine en novembre 2024, l’intérêt pour les cryptomonnaies semble avoir explosé. Si les prix ne sont pas au beau fixe depuis le début de l’année, la clarté réglementaire promise a suscité un certain engouement auprès des investisseurs institutionnels.

Que ce soit sur les demandes d’ETF, les stablecoins ou la tokenisation, l’effervescence se fait ressentir. Comme pour témoigner de cela, les données de nos confrères de The Block montrent clairement un record historique (ATH) des mentions de termes liés aux cryptos dans les dépôts de dossiers auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Pour agréger les données, The Block s’est concentré sur 7 mots-clés différents :

Bitcoin ;

Blockchain ;

Ethereum ;

Decentralized Finance ;

Cryptocurrency ;

Initial Coin Offering ;

Stablecoins.

Au total, le mois d’avril a ainsi vu apparaître 5 800 mentions dans les différents dépôts de la base de données Edgar, battant de ce fait le précédent record réalisé en février dernier avec 5 250 apparitions :

Mentions relatives aux cryptos dans les dossiers déposés auprès de la SEC

Ce qui est intéressant à noter, c’est que seul le mot-clé « cryptocurrency » a battu son record au mois d’avril, lorsque l’on analyse les différentes requêtes indépendamment les unes des autres. Ainsi, cet « ATH » est plutôt le fruit d’une hausse de la fréquence de ces termes dans leur ensemble.

D’ailleurs, nous pouvons souligner une forte percée des stablecoins dans les dépôts, notamment avec 124 occurrences en mars et 104 en avril. Cela n’est pas sans faire échos aux actualités de ces derniers mois les concernant :

Apparitions du mot « stablecoins » dans les dépôts de la SEC

De son côté, c’est le terme « Bitcoin » qui s’en sort le mieux, avec 1 880 occurrences le mois dernier, battant presque son ATH de février à 1 890, reflétant de ce fait la préférence des institutionnels pour le leader du secteur.

Malgré des prix en baisse ou en stagnation, ces différentes constatations prouvent une fois de plus que la démocratisation est à l’œuvre. Même si l’objet de tous ces dépôts peut être très varié, cela va tout de même dans le sens d’une industrie blockchain qui s’inscrit de plus en plus dans le paysage financier.

De son côté, le prix du BTC affiche un peu moins de 93 900 dollars, en baisse de 0,2 % sur 24 heures.

Source : The Block

