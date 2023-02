Les noms des signataires de la caution ayant permis la libération de Sam Bankman-Fried ont été dévoilés

En attendant son procès, Sam Bankman-Fried, l’ex-PDG de FTX, est libre. Le milliardaire déchu a pu être libéré contre une caution faramineuse. Et l’on sait désormais qui l’a co-signée.

Qui a co-signé la caution de Sam Bankman-Fried ?

Pour rappel, la caution de Sam Bankman-Fried, qui lui permet de rester libre jusqu’à son procès, avait atteint une somme record à 250 millions de dollars. Une somme dont s’étaient acquittés ses parents, ainsi que deux autres personnes jusque là inconnues. Des documents, révélés hier, montrent désormais que ce sont Larry Kramer et Andreas Paepcke qui ont co-signé la libération sous caution de « SBF ».

Les deux hommes sont des académiciens de l’Université de Stanford aux États-Unis, une des plus prestigieuses du pays. Ils ont respectivement versé 500 000 et 200 000 dollars. Il s’agit de proches des parents de Sam Bankman-Fried, tous deux professeurs dans le même établissement.

Larry Kramer a confirmé à nos confrères de The Block qu’il s’agissait d’une décision personnelle :

« Joe Bankman et Barbara Fried sont des amis proches de ma femme et moi depuis les années 1990. […] Nous avons cherché à les soutenir alors qu’ils font face à une crise. »

Le juge Kaplan, chargé de l’affaire, avait initialement résolu de garder l’anonymat des co-signataires de la caution de Sam Bankman-Fried. Mais un recours porté notamment par des journalistes couvrant l’affaire avait été déposé, ce qui a permis de dévoiler le nom des personnes concernées.

L’épineuse question de la liberté de Sam Bankman-Fried

Pour beaucoup, laisser Sam Bankman-Fried en liberté est une aberration – d’autant plus que l’homme ne s’est pas particulièrement montré discret. Il a en effet fait plusieurs interventions et interviews par visioconférence, et a également publié sur son compte Twitter. Au point que les procureurs aient dû faire une demande au juge pour limiter ses moyens de communication.

« SBF » aurait en effet cherché à communiquer avec d’anciens employés de l’entreprise, à soudoyer des témoins, et à accéder aux fonds de FTX. D’après les premiers éléments que l’on connaît de cette affaire judiciaire, il a de quoi être inquiet : une « backdoor » aurait bien été créée dans FTX, et aurait permis le transfert de 65 milliards de dollars de fonds entre la plateforme d’échange et Alameda Research.

Depuis une semaine, les conversations de Sam Bankman-Fried sont partiellement surveillées, et il n’est plus autorisé à utiliser des services de messagerie chiffrés. L’homme est actuellement assigné à résidence chez ses parents. Ses frasques auront certainement des conséquences, et ses contacts avec d’anciens employés de FTX ne feront qu’apporter de l’eau au moulin de l’accusation dans le procès à venir.

Source : The Block

