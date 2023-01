La « backdoor » de Sam Bankman-Fried créée pour FTX dépasse les 65 milliards de dollars

Finalement, une porte dérobée aurait bel et bien été créée dans le système de FTX, et c'est Sam Bankman-Fried lui-même qui aurait supervisé sa création en coopération avec Gary Wang, le co-fondateur de l'exchange. Selon l'avocat de FTX, cette ligne de code dissimulée dissimulait plus de 65 milliards de dollars.